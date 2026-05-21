Adiós al foco central: el método de iluminación que cambia tu casa

Cada año el mundo comienza a dar giros en torno a las tendencias que nos rodean. La moda de la indumentaria, los diseños de la manicura y cómo embellecemos nuestro hogar son solo algunos de los ámbitos en donde el poder de transformación llega.

Si nos centramos en el diseño y la decoración de interiores, el 2026 sigue dando muestras de cómo se pueden actualizar los diferentes ambientes. No soto pasa por el color de las paredes o por los muebles que utilizamos, uno de los puntos clave se centra en la iluminación.

¿Adiós al foco central?

Fuentes relacionadas con el diseño de interiores remarcan que se está viviendo una auténtica revolución silenciosa, y el principal damnificado es ese viejo conocido de todos los hogares: el foco central en el techo. Durante décadas, la norma dictaba colgar una lámpara potente en medio de la habitación y dar el trabajo por terminado.

El resultado de utilizar un foco central es una luz plana, monótona, llena de sombras duras y con nula calidez. Es por ello que las nuevas tendencias nos invitan a darle un giro a esta realidad y decirle adiós a ese solitario foco en nuestro techo.

¿Cómo iluminar el hogar?

En 2026, una de las tendencias que está pisando fuerte es la de dejar atrás al foco central y optar por una iluminación por zonas o en capas, una alternativa accesible que busca estructurar la luz con un propósito claro dentro de cada espacio del hogar. Se trata de una transformación que no se queda en lo estético sino que beneficia directamente nuestro estado de ánimo y ayuda a equilibrar los ritmos circadianos.

Para conseguir modificar la iluminación de nuestra casa, los expertos aconsejan combinar luz ambiental, luces de tarea en áreas de trabajo y luces de acento. Es por eso que las tendencias apuntan al uso de bombillas LED de tonos cálidos en zonas de descanso y dejando las luces frías exclusivamente para el baño o la cocina.

Por último, el uso de lámparas de pie decorativas y tiras de luces LED ocultas bajo el mobiliario forman parte de una estrategia que es ideal para aportar volumen y calidez a los ambientes de la casa. Además, se trata de modificaciones que no demandan grandes inversiones y que pueden refrescar la estética del hogar e impactar positivamente en nuestro estado de ánimo diario.

