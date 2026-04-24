3 formas de usar la Flor de Mayo para atraer la alegría y el amor a tu hogar: además huele delicioso

La flor de mayo comienza a florecer esta primavera, dejando ver sus hermosos pétalos blancos y rojizos que huelen delicioso . Por eso, muchas personas la aprovechan para hacer rituales que atraigan la alegría y el amor a sus hogares.

De acuerdo con el Diario de Chiapas, esta flor se ha relacionado con rituales desde tiempos prehispánicos y, actualmente, sigue vigente en prácticas vinculadas con el renacimiento, la atracción de energías positivas y la eliminación del miedo.

En ese sentido, puedes usarla en casa para darte un baño energético, armonizar tus espacios y disfrutar de su delicioso aroma. Por eso, te damos 3 propuestas para que aproveches la flor de mayo en la atracción de la alegría y el amor.

La Flor de Mayo se puede plantar en maceta en casa.|(ESPECIAL/CANVA)

1. Baño energético con Flor de Mayo

Este ritual es ideal para limpiar emociones negativas y abrirte al amor. Hierve un puñado de pétalos de Flor de Mayo en agua durante unos minutos, deja que enfríe y cuélalo. Después de tu baño habitual, vierte esta infusión desde tu cabeza hacia abajo mientras visualizas cómo se disuelven tristezas y bloqueos. Hazlo preferentemente en viernes (día asociado al amor) y repite afirmaciones como: “Recibo alegría y amor en mi vida”.

2. Centro floral para armonizar el hogar

Coloca un arreglo de Flor de Mayo fresca en un punto central de tu casa, como la sala o el comedor. Mientras lo acomodas, hazlo con intención: piensa en momentos felices, amorosos y en la armonía familiar. Cambia las flores cuando comiencen a marchitarse, ya que mantenerlas frescas simboliza energía viva. Este hábito ayuda a elevar el ánimo del espacio y generar un ambiente cálido y afectivo.

3. Ritual de intención con vela y pétalos

En una noche tranquila, coloca una vela blanca o rosa en un plato y rodéala con pétalos de Flor de Mayo. Antes de encenderla, escribe en un papel tus deseos relacionados con el amor (puede ser amor propio, de pareja o familiar). Enciende la vela y concéntrate en tus intenciones durante unos minutos. Deja que la vela se consuma con seguridad. Este ritual refuerza la conexión emocional y la manifestación de relaciones positivas.