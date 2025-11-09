Si en tu viaje a Oaxaca estás buscando probar un verdadero chocolate caliente, artesanal y auténtico, entonces debes conocer el Pueblo Mágico de Capulálpam de Méndez, que, según la Inteligencia Artificial (IA), es el lugar ideal para disfrutarlo tal como se preparaba ancestralmente.

Este hermoso destino se encuentra en la Sierra Norte de Oaxaca y es perfecto para los amantes del cacao y el chocolate caliente, especialmente para quienes buscan un sitio tranquilo para degustarlo. Al ser un lugar poco concurrido, a diferencia de otros pueblos del estado como Oaxaca de Juárez o Mazunte, conserva una atmósfera auténtica y tradicional.

¿Por qué Capulálpam de Méndez es el mejor lugar de Oaxaca para tomar chocolate tradicional?

Capulálpam de Méndez es el mejor lugar para probar el chocolate artesanal oaxaqueño gracias a su clima, que forma parte esencial de la experiencia. Según destaca ChatGPT, en esta temporada suele haber un ambiente fresco, con neblina y un toque de montaña que complementa a la perfección el sabor del chocolate caliente.

(ESPECIAL/SECTUR) Los habitantes de Capulálpam de Méndez hablan zapoteco.

¿Qué más hacer en Capulálpam de Méndez además de tomar un rico chocolate?

En Capulálpam hay mucho más por hacer, además de saborear su delicioso chocolate. De acuerdo con la Secretaría de Turismo (SECTUR), los viajeros pueden adentrarse en la naturaleza por los senderos de la montaña rumbo al mirador de La Cruz, desde donde se obtienen vistas panorámicas del pueblo y de la región.

(ESPECIAL/SECTUR) Capulálpam de Méndez, es uno de los 6 Pueblos Mágicos de Oaxaca.

Si prefieres quedarte en el centro, basta con caminar por sus calles empedradas , visitar la iglesia de San Mateo Apóstol y, si te animas, inscribirte en algún taller de artesanías o de temazcal.

Otros imperdibles son:

Escuchar a la Marimba Nueva Esmeralda , interpretada por niños locales.

, interpretada por niños locales. Ver el amanecer desde el pueblo o el mirador.

¿Por qué el chocolate de Oaxaca es tan rico?

El chocolate oaxaqueño es delicioso porque se elabora de manera artesanal, moliendo el cacao puro con canela y azúcar en un metate, el método más auténtico desde la época prehispánica. Aunque la forma más común de beberlo es con agua, también se prepara con leche, y ambas versiones tienen su encanto, sobre todo si se acompañan con un pan de yema recién horneado.

¿Cuáles son los Pueblos Mágicos de Oaxaca?

Oaxaca cuenta con 6 Pueblos Mágicos, incluido el recomendado por la IA. Si te quedas con ganas de seguir explorando , puedes armar una ruta de fin de semana para conocerlos: