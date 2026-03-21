Decora tus paredes vacías en sencillos pasos

Las paredes son una parte importante del hogar por lo que si están vacías el ambiente se siente incompleto o frío. Es por esto que te vamos a recomendar unas ideas increíbles para poder decorarlas y cambiar tus espacios.

Noticias Puebla del 20 de marzo 2026

Para llevar a cabo estas ideas no es necesario que realices inversiones costosas o grandes obras ya que con elementos estratégicos podrás cambiar la vista de tus ambientes.

¿Cómo decorar las paredes de tu casa?

Galerías de cuadros (sin gastar en arte costoso)

A la hora de llenar una pared pues la mejor idea es armar una galería. Bastará con imprimir fotografías propias, ilustraciones descargadas o láminas vintage. Unificar los marcos o, por el contrario, mezclar distintos estilos ayuda a generar un efecto visual interesante.

Espejos que amplían y decoran

En cuanto a los espejos ayudan a multiplicar la luz y hacer que los espacios parezcan más grandes. Puedes optar por un espejo protagonista o ir agrupando varios pequeños. Para no gastar de más puedes comprar de segunda mano, restaurar o intervenir.

Los espejos aportan luminosidad.|Canva

Estantes flotantes con objetos cotidianos

Aquí tenemos elementos versátiles que suman dimensión. En las estanterías flotantes puedes colocar libros, plantas, velas, cerámicas o recuerdos. No sobrecargues y deja espacios para respirar.

Textiles que suman calidez

En este caso nos encontramos con tapices, mantas o tejidos artesanales que aportan textura y una sensación acogedora difícil de lograr con otros elementos. Por otra parte puedes reutilizar pañuelos grandes o telas estampadas.

Cada detalle suma.|Pinterest

Pintura creativa: más que un color pleno

Por último, no es necesario que pintes toda la pared ya que puedes crear formas geométricas, arcos, franjas o bloques de color para destacar un sector. Es una manera económica de que cambie el impacto visual. Vas a poder delimitar espacios como un rincón de lectura o el respaldo de la cama sin necesidad de sumar muebles.