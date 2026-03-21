Decora tus paredes vacías en sencillos pasos
Es importante que tu pared se vea con alguna decoración para que no de la sensación de un espacio frío.
Las paredes son una parte importante del hogar por lo que si están vacías el ambiente se siente incompleto o frío. Es por esto que te vamos a recomendar unas ideas increíbles para poder decorarlas y cambiar tus espacios.
Noticias Puebla del 20 de marzo 2026
Para llevar a cabo estas ideas no es necesario que realices inversiones costosas o grandes obras ya que con elementos estratégicos podrás cambiar la vista de tus ambientes.
¿Cómo decorar las paredes de tu casa?
Galerías de cuadros (sin gastar en arte costoso)
A la hora de llenar una pared pues la mejor idea es armar una galería. Bastará con imprimir fotografías propias, ilustraciones descargadas o láminas vintage. Unificar los marcos o, por el contrario, mezclar distintos estilos ayuda a generar un efecto visual interesante.
Espejos que amplían y decoran
En cuanto a los espejos ayudan a multiplicar la luz y hacer que los espacios parezcan más grandes. Puedes optar por un espejo protagonista o ir agrupando varios pequeños. Para no gastar de más puedes comprar de segunda mano, restaurar o intervenir.
Estantes flotantes con objetos cotidianos
Aquí tenemos elementos versátiles que suman dimensión. En las estanterías flotantes puedes colocar libros, plantas, velas, cerámicas o recuerdos. No sobrecargues y deja espacios para respirar.
Textiles que suman calidez
En este caso nos encontramos con tapices, mantas o tejidos artesanales que aportan textura y una sensación acogedora difícil de lograr con otros elementos. Por otra parte puedes reutilizar pañuelos grandes o telas estampadas.
Pintura creativa: más que un color pleno
Por último, no es necesario que pintes toda la pared ya que puedes crear formas geométricas, arcos, franjas o bloques de color para destacar un sector. Es una manera económica de que cambie el impacto visual. Vas a poder delimitar espacios como un rincón de lectura o el respaldo de la cama sin necesidad de sumar muebles.