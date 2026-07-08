La fachada de cemento no va más: esta es la nueva tendencia más bonita y duradera

A la hora de planificar la construcción de nuestro hogar, nos encontramos con diversas técnicas que hacen que se vea mucho más elegante y moderno; y sin dudas que la puerta de ingreso juega un papel clave y es la imagen que queremos dar a quienes nos visiten. Una de las técnicas más frecuentes es la fachada de cemento y que si bien tiene muchas ventajas; los especialistas aseguran que quedará en el olvido y que será reemplazada por una técnica más duradera y bonita.

Para todos aquellos que no sepan, la fachada es el envoltorio y carta de presentación de cualquier edificación y que más allá del valor estético que tenga, es fundamental para la eficiencia energética al regular la temperatura interior y funciona como la barrera principal que protege la estructura del viento. Es una de las primeras remodelaciones que una persona realiza para que se vea más elegante.

Cuáles son las ventajas de la fachada de cemento

Uno de los tipos de fachadas más elegidas es la de cemento que cuenta con una gran cantidad de ventajas y que entre otras cosas, se destacan por su alta durabilidad, el bajo mantenimiento y por el gran aislamiento acústico. Además, suelen ser más económicas que cualquier otro tipo, pero quedarán en el olvido, porque hay una nueva tendencia en decoración que es mucho más bonita, duradera de hasta 30 años.

Cuál es la tendencia en fachada del hogar

En este caso, en lugar de la fachada de cemento, la tendencia que se impone en las entradas a los hogares es el concreto de agregado expuesto que refleja la energía solar gracias al olor claro, manteniendo así la integridad estructural, incluso en los días de mucho calor, por lo que es una buena opción en este verano. Además, revela piedras de distintas colores, permitiendo personalizar el diseño a gusto de cada uno y sumando profundidad.

La clave de esta técnica consiste en el tratamiento final de la superficie, y es que se retira la capa superior mediante el cepillado, el lavado a presión o productos químicos, previo a que se endurezca por completo. Esto generará una textura granulada, permitiendo elegir el color según el tipo de piedra usada y las ventajas que tiene es que puede llegar a durar hasta 30 años, siempre y cuando se le haga un mantenimiento cada 5 años.