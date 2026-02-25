5 ideas de decoración japonesa para tu sala inspirada en el wabi sabi; se verá sofisticada, elegante y minimalista

En esta ocasión te damos las mejores ideas para que le des un toque distinto a tu sala, lucirá hermosa, sofisticada y muy elegante. Además de que tendrá elementos japoneses que resaltan mucho cualquier espacio.

¿Cuáles son las mejores ideas de decoración japonesa?

Paleta de colores neutra: Algunos de los colores que destacan en el diseño de interiores de habitaciones japonesas son: blanco hueso, arena suave, gis cálido, verde salvia, negro carbón y tonos madera. Es por eso que elegir muebles como sofás, sillas, mesas y lámparas en algunos de estos colores sin duda le agregarán un toque distinto y muy particular a tu sala.

Cerámica “Wabi-Sabi”: Esta idea consiste en agregar en tu centro de mesa (en la sala) algunas piezas de cerámica inspiradas en el wabi-sabi. Esta destaca por estar “reparada”. Puedes crearla tu misma, solo necesitas romper un plato, pegar las piezas con silicon frio y agregar diamantina dorada sobre este. Sin duda tendrás una pieza hermosa de decoración.

#diy #regalosoriginales #curiosite #madrid #tiendasdemadridquemolan #cicatriz ♬ sonido original - Raquel Beck @curiosite.es ✨ ¿Sabías que las cicatrices pueden ser preciosas? ✨ El Kintsugi, una técnica japonesa ancestral, transforma tus piezas de cerámica rotas en algo aún más valioso, reparándolas con oro para destacar la belleza de cada imperfección. Pincha en la imagen ¡Y verás más info! 🌐 Compra online en www.curiosite.es 🚛 Envío gratuito a partir de 50€ 📞 Llámanos si necesitas algo 911 413 305 . . .⁠ © Curiosite 📍 Corredera Alta de San Pablo, 28. 🚇 Metro Tribunal. 🕚 Lunes a sábados de 11:00 a 21:00. Domingos de 12:00 a 15:00/ de 16:00 a 20:00 📦 Entregas en la Península y la Baleares #kintsugi

Plantas en sala: Una idea que sin duda es muy característica de la cultura japonesa es agregar plantas en las habitaciones. Puedes buscar la que más te guste, se adapte a tu estilo y sobre todo al tamaño y luz que entre en tu sala. Incluso puedes colocarlas sobre macetas en colores como blanco, hueso, arena o verde. Sin duda, no solo se verá increíble sino que añadirás más elementos japoneses.

Cojines: Sin lugar a dudas uno de los elementos más importantes en una sala son los cojines, ya que aportan un toque distinto. Puedes optar por diversas texturas aunque si los eliges en un color verde harás que contrasten muy bien con plantas. Incluso puedes combinar tamaños y formas de los cojines.

Alfombras: Uno de los toques que puede hacer que tu sala se vea diferente es que agregues una alfombra en tu espacio, esto sin duda le dará un estilo distinto. De igual forma puedes complementar con libros y velas como elementos sobre tu mesa de centro. Se verá increíble, sofisticado y elegante.

@lisahuhome the japandi living room of my dreams 🤍✨ i love how it’s turning out! 🏷️ cozy home decor ideas, japandi apartment, wabi sabi decor ♬ Mantra - JENNIE

¿Qué es el wabi sabi?

El wabi sabi es una filosofía japonesa que consiste en encontrar la belleza en aquello que parece imperfecto o simple. Busca encontrar todo lo hermoso en las marcas que deja el paso del tiempo en los objetos. De ahí surge el famoso ejemplo de un elemento roto; que cuando se pega, se busca resaltar esas grietas con oro.

