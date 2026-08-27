Medidor de estatura de Bluey en PDF para imprimir | Descárgalo GRATIS y mide el crecimiento de los niños
Este archivo está listo para llevar a imprimir. Te decimos cómo pegarlo en la pared para que lo comiences a usar desde hoy
Tener un medidor de estatura en casa ayuda a que los niños observen su crecimiento y hagan de este proceso algo divertido y parte de su día a día. Por eso, puedes colocar algunas opciones en la pared con diseños de sus caricaturas favoritas, como Bluey, para acompañarlos mientras crecen.
Estas son las ideas de medidores de estatura listas para descargar e imprimir
Para llevar a cabo este proyecto no tienes que complicarte. Una vez que descargues el archivo PDF dando clic en la imagen, podrás llevarlo a una imprenta y pedir que lo impriman en un tamaño de 1.50 metros y hasta 2 metros, dependiendo de la estatura de tus hijos.
Se recomienda utilizar papel de lona o papel adhesivo, ya que estos materiales pueden facilitar su colocación en la pared y permitir que el medidor de estatura de Bluey se mantenga en buenas condiciones durante más tiempo.
- Medidor con Bluey y Bingo. Diseña una tira vertical con Bluey en la parte inferior y Bingo cerca de la zona superior. Coloca las marcas de estatura de 50 a 150 centímetros para que pueda utilizarse durante varios años. Puedes agregar pequeñas estrellas, nubes y huellas alrededor de la escala para darle un toque más divertido.
- Medidor inspirado en la casa de Bluey. Utiliza la casa de la familia Heeler como elemento principal del diseño. La escala puede subir por uno de los costados de la casa, mientras que Bluey, Bingo, Bandit y Chilli aparecen en diferentes alturas. Imprime el diseño en lona o papel calcomanía y pégalo en una pared libre de la habitación.
- Medidor de estatura con huellas. Para una alternativa sencilla, crea una línea vertical acompañada de pequeñas huellas de perro que indiquen diferentes alturas. Puedes colocar a Bluey y Bingo saltando entre las marcas del medidor y añadir espacios donde los niños puedan escribir su nombre y la fecha de cada medición. Este diseño funciona especialmente bien en papel adhesivo.
- Medidor tipo aventura de Bluey. Convierte el crecimiento en una pequeña aventura con diferentes estaciones. Cada tramo de la escala puede incluir una ilustración o personaje de Bluey, desde los 50 hasta los 150 centímetros. Puedes añadir frases cortas como “¡Ya crecí!” o “Nueva aventura” para hacer que medir la estatura sea un momento especial.