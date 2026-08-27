‘Un menú con un buen nombre': ¡Ixdit hace PLANES rumbo a la Gran Final de MasterChef 24/7!

Ixdit se convirtió en la PRIMERA FINALISTA de MasterChef 24/7 luego de que su platillo fuera calificado por los jueces como el mejor de la noche del miércoles: esto significó un respiro para la cocinera, pero también una enorme responsabilidad que ella decidió tomar con seriedad... ¿pero qué tiene preparado para su menú estrella?

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¿Qué planea Ixdit para su menú de la Gran Final de MasterChef 24/7?

Luego de participar en el último Jueves de Delivery que tuvo sabor a nostalgia , Ixdit aprovechó la hora de la siesta para armar todo tipo de planes rumbo a la Gran Final... ¡quiere llevarse el primer lugar y para ello ya tiene algunas ideas de menú!

Si bien la cocinera no quiso hablar de platillos en específico, sí dejó claro que quiere que su menú final sea poderoso desde el nombre, todo con tal de impactar a los Jueces:

"No sé como será lo de... o sea, si cada platillo tenga que tener un nombre, pero sí quiero hacer un menú y tiene que tener un gran nombre, o sea, que represente todo... quiero hacer un menú con muy buen nombre, así que... me tengo que concentrar", murmuró Ixdit.

La cocinera dedicó varios minutos a escribir palabras con un significado especial para ella y, de esta forma, tener ideas para el nombre de su menú y los platillos. Flor, por otro lado, le sugirió usar flores de cempasúchil para adornar los platos, hacer helados o incluso atoles.

Lo cierto es que nadie sabe lo que ocurrirá en la Gran Final: si la dinámica será la misma de otras Galas o tendrá giros inesperados destinados a trastocar las estrategias de los cocineros... ¡los nervios ya comenzaron a sentirse en el universo MasterChef 24/7 !

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?