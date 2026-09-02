Así fue la emotiva bienvenida de Flor, finalista de MasterChef 24/7, junto a su familia

Tras quedar en cuarto lugar en esta temporada de MasterChef 24/7, Flor compartió a través de redes sociales especialmente en su cuenta de Tik Tok cómo fueron los primeros minutos en los que llegó a su casa. Con maleta en mano y acompañada de su esposo la participante dejó ver que en la noche tuvo los primeros encuentros con familiares, amigos y hallegados.

De acuerdo con las imágenes, se logra ver que después de casi 4 meses de haber estado dentro del Mundo de MasterChef 24/7 regresó a su ciudad donde ya le estaban preparando un delicioso mole.

¿Cómo fue el recibimiento de Flor finalista de MasterChef 24/7 en su casa?

Al llegar a su casa la participante fue sorprendida por varias amigas y familiares quienes se encontraban con la preparación de alimentos para preparar un mole, sin embargo, entre risas y en forma de broma varias de las comadres e incluso Flor expresaron que como estaba regresando del reality culinario seguramente ahora y no quería comer estos alimentos tradicionales y se enfocaría en pedir platillos más sofisticos como el pato.

Aunque todo fue en tono de burla la participante estuvo agradecida en todo momento, pues su estancia en la cocina más famosa de México no hará que se olvide de donde vine. Asimismo, al llegar a su casa se llevó la sorpresa que su familia había crecido durante este tiempo, pues sus hijos adoptaron a un cachorrito.

Aunque todo parecía felicidad hubo un momento emotivo que le ha roto el corazón a sus seguidores, pues sus hijos la recibieron con abrazos y presumiendo lo grande que están, momentos más tarde su hija se soltó en llanto al recordar que ya su madre está en casa, debido a este momento, el padre de los menores trató de aligerar el momento expresando que si a él tampoco lo extrañaron y pidió que su hija también le diera un abrazo.