El rubio claro no va más: los 3 tonos de pelo que quitan años de encima y serán tendencia este otoño 2026

El rubio claro y uniforme pierde protagonismo frente a colores con mayor profundidad y dimensión. Para el otoño 2026, el moka caramel, el cobrizo y el bronde son 3 tonos de pelo que pueden aportar luminosidad y frescura al rostro, creando un efecto visual rejuvenecedor.

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La clave de esta tendencia en coloración de cabello está en elegir un color determinado con el fin de encontrar los matices que mejor armonicen con el tono de piel y los rasgos. Castaños iluminados, reflejos cobrizos y combinaciones entre rubio y moreno ofrecen una alternativa a las decoloraciones intensas, además de permitir transiciones de color más suaves.

¿Cuáles son los 3 tonos de pelo que rejuvenecen y serán tendencia en otoño 2026?

Las propuestas de la temporada apuestan por abandonar los colores planos y buscar una melena llena de matices. Estos son los 3 tonos que prometen destacar durante el otoño:



Moka caramel: esta tonalidad combina la profundidad de los marrones inspirados en el café con reflejos cálidos y luminosos de caramelo. Es una alternativa interesante para quienes desean abandonar los tonos demasiado claros sin oscurecer por completo la melena. Los reflejos estratégicamente colocados pueden iluminar el rostro y aportar movimiento visual.

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esta tonalidad combina la profundidad de los marrones inspirados en el café con reflejos cálidos y luminosos de caramelo. Es una alternativa interesante para quienes desean abandonar los tonos demasiado claros sin oscurecer por completo la melena. Los reflejos estratégicamente colocados pueden iluminar el rostro y aportar movimiento visual. Cobrizo: los tonos rojizos y cobrizos continúan ganando espacio en las tendencias capilares. Desde los cobres suaves hasta las versiones más intensas, este color puede aportar calidez y luminosidad. Para conseguir un resultado favorecedor, los profesionales recomiendan adaptar la intensidad y el subtono a las características individuales, ya que existen cobrizos dorados, rojizos y más profundos.

Tono bronde: el bronde combina estratégicamente tonalidades castañas y rubias. Su principal característica es que evita los contrastes demasiado marcados y crea una transición natural entre ambos colores. Es una opción especialmente versátil para quienes no quieren renunciar por completo a la luminosidad del rubio, pero buscan un resultado más profundo para el otoño.

¿Por qué los tonos de coloración del cabello con dimensión pueden aportar un efecto rejuvenecedor al rostro?

Hablar de un color que "quita años" se trata de un efecto visual relacionado con la forma en que determinados reflejos aportan luminosidad, profundidad y contraste al rostro. La coloración puede utilizarse estratégicamente para evitar que la melena se vea plana.

Los especialistas en peluquería suelen recurrir a técnicas de colocación de reflejos alrededor del rostro para generar puntos de luz y acompañar las facciones. Estas son sus ventajas:



Aportan luminosidad: los reflejos bien distribuidos pueden evitar que un color excesivamente uniforme opaque visualmente la melena.

los reflejos bien distribuidos pueden evitar que un color excesivamente uniforme opaque visualmente la melena. Generan dimensión: la combinación de varios matices proporciona profundidad y movimiento, incluso cuando el cabello se lleva liso.

la combinación de varios matices proporciona profundidad y movimiento, incluso cuando el cabello se lleva liso. Suavizan el crecimiento de la raíz: técnicas como el balayage o las mechas difuminadas pueden hacer que la transición con el color natural resulte menos evidente.

técnicas como el balayage o las mechas difuminadas pueden hacer que la transición con el color natural resulte menos evidente. Permiten una mayor personalización: tanto el moka caramel como el cobrizo y el bronde cuentan con diferentes variantes que pueden adaptarse al color natural del cabello.

El colorista británico Jack Howard, reconocido por popularizar técnicas de coloración de apariencia natural, ha destacado en numerosas ocasiones la importancia de no crear líneas rígidas entre los diferentes tonos. Esta filosofía encaja con una de las principales tendencias del otoño 2026: los acabados progresivos y naturales.