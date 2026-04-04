Deja atrás el gabinete de cocina por esta opción más práctica para guardar los trastes

Para que una cocina se acerque a la perfección, debe tener 3 puntos importantes: que sea grande, tenga un diseño moderno y sea funcional, por lo que se deben tener los muebles idóneos, como lo es esta opción más práctica para guardar los trastes y sacarlos rápidamente, en comparación con el gabinete tradicional, que solo apila los utensilios.

Así puedes remodelar por completo este espacio con 42 ideas, desde modernas y minimalistas hasta las más rústicas.

De acuerdo con un artículo del portal El Economista, la opción para reemplazar los gabinetes son los armarios integrales que se ubican debajo de las encimeras, a los que puedes darles una nueva vista al suplir el mármol y granito por otro material. Los expertos recomiendan que dentro de esos cajones se integren bandejas extraíbles. Estas son las 8 ideas para que tu cocina integral se vea más bonita.

La bandeja extraíble es una buena opción en lugar de los gabinetes de cocina. |Pinterest

Las bandejas extraíbles te harán más fácil la vida al momento de cocinar, ya que podrás encontrar el traste o utensilio de una manera más rápida y sencilla, puesto que la olla o cacerola no estará hasta el fondo del gabinete tradicional.

Recomendaciones para comprar bandejas extraíbles para tu cocina

Antes de adquirir bandejas extraíbles, debes tomar en cuenta varios factores, como el tipo de materiales, tamaños y características especiales, a fin de que tengas un mejor espacio y mayor organización en tu cocina.

En cuestión de materiales, puedes elegir madera para darle un toque elegante y clásico a tu cocina, pero los que están hechos de plástico y metales tienen mayor resistencia, según un artículo del Delgado Benabarre.

Cabe destacar que no todas las bandejas extraíbles son del mismo tamaño, ya que hay de diferentes medidas, con el objetivo de que puedan adaptarse a los cajones debajo de la encimera. Por lo anterior, elegir el tamaño adecuado es el secreto para que tu cocina sea más funcional y menos caótica, así como para ahorrar tiempo y tener en orden todos los utensilios.