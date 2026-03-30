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8 ideas para que tu cocina integral se vea más bonita y aesthetic en el 2026

No tienes que gastar mucho dinero para que tu cocina luzca hermosa; checa estos ejemplos claros y directos

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Ideas para que tu cocina luzca bonita sin invertir dinero. |(ESPECIAL/Pinterest)

Escrito por: Alexis Ceja | DR

La cocina integral puede verse bonita si haces cambios pequeños sin necesidad de gastar mucho dinero. Hay ocho ideas que puedes aplicar desde ahora y que harán que se vea más aesthetic, sobre todo con las tendencias de 2026. Si quieres hacer el cambio, te explicamos cómo hacerlo paso a paso y los beneficios que conlleva.

Antes de poner manos a la obra, debes tener claro que la cocina es un espacio de reunión familiar y no solo una habitación que debe verse bonita por sí sola, sino también ser funcional. En ese sentido, el consejo de oro para decorar una cocina, según Elle Decoration, es apostar por un estilo lo más minimalista posible, usando colores como blanco, gris y negro. Checa las siguientes propuestas que nunca fallan.

¿Cuáles son las 8 ideas de una cocina integral bonita y aesthetic en 2026?

1. Cambia los tiradores de los muebles

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Una cocina integral que luce moderna y aesthetic.|(Pinterest)

Sustituir las manijas por unas de estilo moderno (doradas, negras o tipo cuero) puede transformar por completo el look de la cocina sin renovar los muebles.

2. Agrega iluminación cálida

Cocina integral
La luz cálida de una cocina integral.|Pinterest

Colocar luces LED cálidas debajo de los gabinetes crea un ambiente más acogedor y resalta la encimera. Es un cambio económico con gran impacto visual.

3. Organiza con frascos de vidrio

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8 ideas para que tu cocina integral se vea más bonita y aesthetic en el 2026|Pinterest

Guardar alimentos como arroz, pasta o especias en frascos transparentes da un aspecto limpio, ordenado y muy aesthetic.

4. Incorpora plantas pequeñas

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Ideas de cocina integral con plantas.|Pinterest

Las plantas (naturales o artificiales) aportan frescura y vida. Puedes usar hierbas como menta o albahaca para un toque funcional y decorativo.

5. Usa textiles bonitos

Cocina integral
Una cocina bonita con telas hermosas.|Pinterest

Cambia los trapos de cocina, manteles o tapetes por diseños neutros o con patrones minimalistas para elevar la estética del espacio.

6. Decora con madera

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8 ideas para que tu cocina integral se vea más bonita y aesthetic en el 2026|Pinterest

Tablas de cortar, utensilios o charolas de madera aportan calidez y contrastan muy bien con cocinas modernas o blancas.

7. Mantén la encimera despejada

Cocina integral
Ideas de cocina integral moderna.|(Pinterest)

Menos es más. Deja solo lo esencial a la vista (cafetera, frutero, etc.) para lograr un look limpio y elegante.

8. Añade un toque de color

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|Pinterest

Puedes hacerlo con pequeños electrodomésticos, utensilios o incluso un bowl de frutas. Esto rompe la monotonía sin necesidad de pintar o remodelar.

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