El truco de la vela para que tus tenis blancos de tela no se ensucien con la lluvia

Mantener los tenis blancos de tela en un estado impecable es uno de los mayores desafíos de la moda urbana, especialmente durante las temproadas de clima impredecible.

Bastan unos pocos pasos sobre el asfalto mojado o una salpicadura accidental de lodo para que el calzado favorito de tu armario adquiera un aspecto descuidado y difícil de revertir.

Aunque existen sprays impermeabilizantes comerciales en el mercado, la mayoría de las personas desconoce que la solución definitiva y más económica para blindar el calzado se encuentra en un objeto doméstico común.

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¿Cuál es el truco de la vela para que tus tenis blancos de tela no se ensucien?

El secreto para desafiar los días lluviosos sin arruinar tus zaparillas rdica en el uso de una simple vela de cera o parafina transparente. Al aplicar este elemento sobre la lona, se crea una barrera física invisible que impide que los líquidos penetren en las fibras.

Limpia los tenis por completo: Asegúrate de que tus zaparillas de tela estén totalmente limpias y secas antes de comenzar el proceso.

Frota la vela firmemente: Toma una vela blanca o transparente común y frótala con fuerza sobre toda la superficie de lona hasta crear una capa opaca y visible de cera.

El truco de la vela para que tus tenis blancos de tela sean impermeables|HELENA DUQUE

Cubre todas las costuras: Presta especial atención a las uniones y zonas cercanas a la suela, ya que son los puntos más vulnerables a las filtraciones de agua.

Aplica calor con una secadora: Enciende una secadora de cabello en su temperatura más alta y pásala de cerca sobre el calzado durante un par de minutos.

Observa la fusión del material: Verás cómo el calor derrite la parafina instantáneamente, haciendo que se absorba y desaparezca dentro de los poros de la tela.

Así conviertes tus tenis blancos de tela en impermeables|Pexels. Julia Kuzenkov

Realiza una prueba de agua: Espera unos 5 minutos a que el calzado se enfríe y vierte unas gotas de agua para comprobar cómo resbalan mágicamente como si fuera un impermeable.

Este método no solo evita que el agua altere la estética de tus tenis, sino que además repele el polvo y las manchas cotidianas, logrando que la tela se mantenga blanca, reluciente y protegida durante mucho más tiempo.

