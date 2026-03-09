El delineado bicolor inspirado en las flores que te hará resplandecer esta primavera

Se aproxima el inicio de la primavera 2026 y las tendencias relacionadas con la moda están dando de qué hablar. Es que la nueva estación llegará con grandes cambios que permitirán lucirse en medio de los coloridos paisajes que ofrecerá México.

Noticias Michoacán del 6 de marzo 2026

No solo la indumentaria y los cortes de cabello sufrirán cambios, sino que la primavera traerá algunas novedades importantes en torno a la manicura y al maquillaje. En este último caso, gracias a la Inteligencia Artificial (IA), podremos conocer cuál es el delineado ideal para esta primavera porque es un diseño bicolor que está inspirado en las flores.

¿El maquillaje cambia en primavera?

“Con la llegada de la primavera, el maquillaje suele dar un giro hacia la frescura y la luminosidad, dejando atrás las texturas pesadas y los tonos oscuros del invierno”, remarca Gemini.

Esta IA desarrollada por Google destaca que la rutina de maquillaje se transforma en esta temporada que se avecina. Gemini precisa que en la primavera se busca el efecto piel de vidrio, se apuesta por una paleta explosiva de color y, aunque los labiales mate siempre tienen su lugar, en primavera triunfan las texturas livianas.

¿Un delineado inspirado en las flores?

Si estás buscando todas las tendencias que te harán lucir a la moda en la primavera 2026, Gemini enfoca su análisis del maquillaje en un estilo de delineado que “fusiona la frescura de la naturaleza con una técnica moderna, ya que es la apuesta ganadora para quienes buscan renovar su mirada esta temporada”.

Esta Inteligencia Artificial añade que “el delineado bicolor inspirado en la flora primaveral no solo aporta luminosidad, sino que permite jugar con contrastes que resaltan cualquier tono de ojos”. Es por eso que comparte las claves para dominar esta tendencia y estructurar un contenido de alto impacto visual y de lectura rápida:

La técnica - el contraste cromático: La clave de este look es la superposición. No se trata de mezclar los colores, sino de crear líneas definidas que coexistan.



Delineado "stacked" (apilado): Traza una línea base en un tono oscuro o vibrante (como verde musgo o violeta) y, justo encima, una línea más delgada en un tono pastel o neón (amarillo polen o rosa pétalo). Dique de color: Utiliza un color para el lagrimal y la mitad del ojo, y cambia drásticamente a otro para el "wing" o colita del delineado. Acento en la línea de agua: Mantén el párpado superior con un tono neutro y aplica un color floral intenso (azul aciano o naranja caléndula) en la línea inferior para un efecto de mirada despierta.

Tips para un acabado profesional