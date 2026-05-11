Cómo hacer el ‘delineado invisible’, el truco para agrandar la mirada que pocos conocen

Si quieres que tus ojos se vean más grandes, definidos y descansados sin recurrir a una técnica muy marcada, el delineado invisible puede convertirse en tu mejor aliado. Este truco de maquillaje consiste en aplicar el eyeliner al ras de las pestañas, rellenando sutilmente los espacios entre ellas.

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Esta técnica de maquillaje crea un efecto óptico de mayor densidad y profundidad que agranda la mirada incluso sin usar máscara de pestañas. A diferencia del clásico cat eye o del delineado gráfico, este método busca un acabado casi imperceptible, por lo que resulta ideal para maquillaje diario, pieles maduras o personas que prefieren un look más fresco y natural.

Según expertos de la industria como Bobbi Brown y especialistas de Make Up For Ever Academy, trabajar la línea de las pestañas puede cambiar por completo la expresión del rostro sin endurecer los rasgos. Así se puede lograr una mirada de impacto.

¿Qué es el delineado invisible en maquillaje y por qué ayuda a agrandar la mirada?

El delineado invisible, también conocido en algunos círculos profesionales como tightlining, se realiza muy cerca de la raíz de las pestañas, creando la ilusión de una línea natural más intensa.

Sus beneficios más destacados son:



Aporta definición natural: intensifica los ojos sin que se note el maquillaje. Esto permite que la mirada se vea más despierta y expresiva.

intensifica los ojos sin que se note el maquillaje. Esto permite que la mirada se vea más despierta y expresiva. Favorece a todos los tipos de ojos: puede adaptarse a ojos pequeños, grandes, redondos o almendrados. En ojos pequeños crea sensación de amplitud y en ojos grandes suma profundidad.

puede adaptarse a ojos pequeños, grandes, redondos o almendrados. En ojos pequeños crea sensación de amplitud y en ojos grandes suma profundidad. Tiene mayor duración: al ir pegado a la línea de pestañas, se desgasta menos que otros delineados expuestos al roce.

Según la maquilladora profesional Bobbi Brown, fundadora de la firma que lleva su nombre, este tipo de técnicas ayudan a realzar los ojos sin que el maquillaje domine el rostro.

Técnicas de maquillaje: ¿Cómo hacer el delineado invisible paso a paso?

Conseguir este efecto es más sencillo de lo que parece si sigues la técnica correcta.



Prepara el párpado: una piel limpia mejora la duración del maquillaje. Antes de comenzar, asegúrate de que la zona esté libre de grasa, restos de crema o maquillaje anterior. Unifica la zona: aplicar corrector o prebase mejora el acabado. Esto ayuda a fijar mejor el producto y evita transferencias. Elige un delineador cremoso: la textura debe deslizarse fácilmente. Los lápices tipo gel suelen ser los más recomendados por maquillistas profesionales. Aplica al ras de las pestañas: rellena pequeños espacios entre pestaña y pestaña. No necesitas dibujar una línea visible; el secreto está en trabajar discretamente la base. Difumina suavemente si deseas un efecto más natural: elimina cualquier línea dura y aporta frescura.

El maquillador de celebridades Hung Vanngo, conocido por trabajar con figuras de alfombras rojas y campañas editoriales internacionales, suele utilizar esta técnica para crear ojos más abiertos y luminosos sin sobrecargar el maquillaje. Además, expertos de Make Up For Ever Academy destacan que este método funciona especialmente bien en eventos largos, ya que ofrece un acabado elegante y de mayor permanencia frente al maquillaje tradicional.