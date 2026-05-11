¿Rojas o Azules? Ellas GANAN el Blindaje Femenil hoy en Exatlón México rumbo a la Gran Final

Ya estamos a días de la Gran Final de Exatlón México 2026, por lo que cada movimiento se vuelve completamente crucial para nuestros atletas de alto rendimiento. Este lunes 11 de mayo, no te puedes perder cómo se define el Blindaje Femenil, pues esta competencia podría cambiarlo todo en los próximos días. ¿Quiénes ganarán, Rojas o Azules?

Qué es el Blindaje Femenil de Exatlón México

En esta competencia de Exatlón México, todas las mujeres tendrán que hacer 4 carreras. Las primeras dos en lograr las 4 carreras con éxito, quedan salvadas de ir al Duelo de Eliminación. Es decir, dos mujeres se blindan, mientras las otras dos irán al Duelo de Eliminación de mañana, 12 de mayo.

Se trata de un momento clave en el reality deportivo, que podría desencadenar quiénes serán las atletas que se perfilen hacia la Gran Final. El Blindaje Femenil se lleva a cabo este lunes 11 de mayo, a las 8:30 P.M.

Actualmente están en la competencia Mati Álvarez y Paulette Gallardo dentro del Equipo Rojo, junto a Evelyn Guijarro y Katia Gallegos en el Equipo Azul. Han pasado solo unas horas desde que atestiguamos, el domingo 10 de mayo, la salida de Jazmín Hernández; ella pertenecía al Equipo Rojo y se despidió del icónico reality deportivo.

Cuándo es la Gran Final de Exatlón México

El viernes 15 de mayo será el día que descubriremos quiénes se coronan como ganadores femenil y varonil del reality deportivo, en su novena temporada. Puedes disfrutar Exatlón México por la señal de Azteca UNO, de lunes a viernes a las 8:30 P.M. También está disponible en el sitio web oficial de Azteca UNO y en la app TV Azteca En Vivo.