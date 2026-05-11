El polémico mensaje de Ángela Aguilar tras mensaje de Nodal a Inti

Nuevamente, Ángela Aguilar y Nodal se encuentran en el ojo de la farándula, primeramente cuando el cantante subió imágenes demostrando la habitación que ya tenía preparada para su hija Inti, a quien tuvo con la cantante Cazzu.

¿Se aproxima el reencuentro? Esta sería la habitación de Inti en casa de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Recientemente, la hija de Pepe Aguilar encendió las alarmas cuando envió un mensaje a su pareja con un bebé, generando todo tipo de fuertes rumores sobre el tema. Te contamos qué fue lo que pasó.

¿Qué pasó con Ángela Aguilar?

Ángela Aguilar desde sus redes sociales subió 8 selfies en su Instagram, donde la vemos subiendo diversos viajes realizados en un avión privado, ella posando desde un gimnasio y regalos que le ha realizado Nodal.

Sin embargo, las alarmas se encendieron cuando la joven cantante en el ‘copy’ del carrusel agregó varios emojis, y uno de ellos se destaca por ser un bebé con alas. Aunque no ha dado explicación sobre el mensaje, se han creado fuertes rumores sobre el texto escondido.

Por un lado, algunos detallan que el mensaje podría hacer referencia a la habitación que el cantante le preparó a su hija Inti, pero hay otros que detallan que se podría tratar sobre un supuesto embarazo por la cantante. Por si fuera poco, la cantante ha desactivado los comentarios, aumentando las sospechas sobre los fuertes rumores de un posible bebé.

¿Qué pasó con Christian Nodal y Ángela Aguilar?

No olvidemos que durante varias semanas, el matrimonio entre Nodal y Ángela Aguilar estuvo rodeado de rumores sobre una crisis matrimonial, en la que se hablaba de una posible separación y una infidelidad. Noticia que con el paso del tiempo fue desmentida con diversas publicaciones y declaraciones de periodistas.

Ahora, con la noticia de que Christian mostró la habitación en la que se va a quedar su hija Inti, parece que las críticas no cesan, en especial al darse a conocer que la decoración la hizo la hija de Pepe Aguilar, en especial por la disputa legal que se ha manejado en torno a la pequeña.