uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

7 opciones para reemplazar el porta rollo de la servitoalla en la cocina por soluciones más modernas y aesthetics

Si lo colocas en una esquina despejada o junto a superficies claras, lograrás una cocina mucho más armoniosa y sofisticada

porta rollo servitoalla
Porta rollo servitoalla.|(Pinterest)

Escrito por: Alexis Ceja | DR

Un despachador de servitoallas, también conocido como porta rollo, es una pieza poco valorada dentro de la cocina. Sin embargo, si se elige correctamente puede convertirse en un accesorio funcional y decorativo con estilo Pinterest que eleve por completo el espacio. Actualmente, las tendencias en diseño de interiores apuestan por acabados negro mate, madera clara, acero minimalista y modelos flotantes que ayudan a mantener una cocina elegante, moderna y organizada.

¿Cuáles son los modelos de porta rollo para servitoalla?

  • 1. Minimalista negro mate

Este diseño tiene líneas limpias y modernas, ideal para cocinas contemporáneas en tonos blancos, grises o madera. El acabado negro mate aporta elegancia instantánea y combina perfecto con electrodomésticos modernos.

Puedes colocarlo sobre la barra o encimera, cerca de la cafetera o la estufa para tenerlo siempre a la mano.

  • 2. Porta rollo flotante debajo del gabinete

Es un modelo oculto que ayuda a mantener la cocina visualmente limpia y ordenada. Se instala debajo de gabinetes superiores mediante tornillos o adhesivos resistentes.

Es perfecto para cocinas pequeñas o minimalistas porque libera espacio y mantiene una estética despejada.

porta servitoallas cocina
|(Pinterest)

  • 3. Despachador de servitoallas estilo nórdico con madera

La combinación de bambú o madera clara con líneas simples aporta calidez y una estética escandinava muy popular en Pinterest.

Generalmente se coloca sobre una charola decorativa junto a plantas pequeñas, velas o frascos de vidrio para crear un rincón aesthetic.

porta rollo servitoalla
Despachador de servitoallas estilo nórdico con madera.|(Pinterest)

  • 4. Porta rollo con repisa integrada aesthetic

Además de funcionar como soporte para servitoallas, incluye una pequeña repisa decorativa donde puedes colocar especias, plantas miniatura o adornos.

Este modelo se ha vuelto tendencia porque mezcla funcionalidad y decoración en un solo objeto. Queda perfecto en paredes laterales o cerca del refrigerador.

  • 5. Porta rollo de acero inoxidable

Los diseños de acero inoxidable ofrecen una apariencia premium, limpia y sofisticada que recuerda a las cocinas profesionales.

Lo ideal es colocarlo centrado en una esquina despejada de la barra para que destaque sin saturar el espacio.

  • 6. Diseño escultórico decorativo

Más que un simple soporte, este modelo funciona como una pieza artística moderna. Tiene formas llamativas y acabados elegantes que ayudan a decorar la cocina.

La clave es dejarlo visible como elemento principal para que se convierta en parte de la decoración.

  • 7. Porta rollo blanco minimalista elegante

Este diseño discreto y moderno es perfecto para cocinas luminosas, limpias y de estilo contemporáneo. El color blanco ayuda a mantener la sensación de amplitud y orden.

Tags relacionados
Hogar

Galerías y Notas Azteca UNO

App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo