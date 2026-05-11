7 opciones para reemplazar el porta rollo de la servitoalla en la cocina por soluciones más modernas y aesthetics
Si lo colocas en una esquina despejada o junto a superficies claras, lograrás una cocina mucho más armoniosa y sofisticada
Un despachador de servitoallas, también conocido como porta rollo, es una pieza poco valorada dentro de la cocina. Sin embargo, si se elige correctamente puede convertirse en un accesorio funcional y decorativo con estilo Pinterest que eleve por completo el espacio. Actualmente, las tendencias en diseño de interiores apuestan por acabados negro mate, madera clara, acero minimalista y modelos flotantes que ayudan a mantener una cocina elegante, moderna y organizada.
¿Cuáles son los modelos de porta rollo para servitoalla?
- 1. Minimalista negro mate
Este diseño tiene líneas limpias y modernas, ideal para cocinas contemporáneas en tonos blancos, grises o madera. El acabado negro mate aporta elegancia instantánea y combina perfecto con electrodomésticos modernos.
Puedes colocarlo sobre la barra o encimera, cerca de la cafetera o la estufa para tenerlo siempre a la mano.
- 2. Porta rollo flotante debajo del gabinete
Es un modelo oculto que ayuda a mantener la cocina visualmente limpia y ordenada. Se instala debajo de gabinetes superiores mediante tornillos o adhesivos resistentes.
Es perfecto para cocinas pequeñas o minimalistas porque libera espacio y mantiene una estética despejada.
- 3. Despachador de servitoallas estilo nórdico con madera
La combinación de bambú o madera clara con líneas simples aporta calidez y una estética escandinava muy popular en Pinterest.
Generalmente se coloca sobre una charola decorativa junto a plantas pequeñas, velas o frascos de vidrio para crear un rincón aesthetic.
- 4. Porta rollo con repisa integrada aesthetic
Además de funcionar como soporte para servitoallas, incluye una pequeña repisa decorativa donde puedes colocar especias, plantas miniatura o adornos.
Este modelo se ha vuelto tendencia porque mezcla funcionalidad y decoración en un solo objeto. Queda perfecto en paredes laterales o cerca del refrigerador.
- 5. Porta rollo de acero inoxidable
Los diseños de acero inoxidable ofrecen una apariencia premium, limpia y sofisticada que recuerda a las cocinas profesionales.
Lo ideal es colocarlo centrado en una esquina despejada de la barra para que destaque sin saturar el espacio.
- 6. Diseño escultórico decorativo
Más que un simple soporte, este modelo funciona como una pieza artística moderna. Tiene formas llamativas y acabados elegantes que ayudan a decorar la cocina.
La clave es dejarlo visible como elemento principal para que se convierta en parte de la decoración.
- 7. Porta rollo blanco minimalista elegante
Este diseño discreto y moderno es perfecto para cocinas luminosas, limpias y de estilo contemporáneo. El color blanco ayuda a mantener la sensación de amplitud y orden.