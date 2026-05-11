Alexis Ayala toma drástica decisión tras separación de su esposa
¡Sorprendiendo a todos! El actor Alexis Ayala desde sus redes sociales presume su cambio de look después de anunciar su divorcio con Cinthia Aparicio
El actor Alexis Ayala, desde el anuncio de su divorcio, se ha encontrado bajo la mirada del público, quienes se mantienen al tanto de su vida para poder descubrir su inesperada separación de Cinthia Aparicio, con quien pasó 3 años casado.
Ahora el reconocido actor de telenovelas ha sorprendido a todos al momento de presumir el cambio de look que se ha hecho, generando todo tipo de opiniones al respecto.
¿Qué pasó con Alexis Ayala?
Alexis Ayala, a sus 60 años, se mantiene muy activo en redes sociales, donde sube constantemente los proyectos a los que se une y temas personales de su vida, permitiendo que todos puedan conocer más de lo que hace.
Desde el anuncio de su divorcio que dio a conocer ante un reconocido medio de espectáculos, el actor subió una foto a su Instagram, en la que lo vemos con una barba y un pelo más oscuro, causando mucho revuelo entre sus seguidores al tratarse de un cambio de look.
Muchos de los usuarios aseguran que podría tratarse de una transformación personal o un simple look realizado para algún proyecto en el que vaya a participar. Aun así, muchos usuarios aprovecharon la publicación para enviarles cumplidos al actor y su apoyo en estos momentos complejos.
¿Cuántas veces se ha casado Alexis Ayala?
Formalmente, el actor Alexis Ayala ya se ha casado en 3 ocasiones. La primera de ellas fue con Karla Álvarez, de 1994 a 1995; después inició su relación con Fernanda López de 2014 a 2021. La última relación que tuvo el actor fue con Cinthia Aparicio, con quien se casó desde el 2023, hasta que una revista anunció su divorcio en abril, explicando que la decisión fue tomada por ella.
Ante este cambio de look, muchos piensan que podría ser una forma de darle inicio a esta nueva etapa de vida para el actor, quien termina su etapa de casado para nuevamente continuar con su vida.