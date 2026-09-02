Delineado de labios grandes: Tips de maquillaje para equilibrar el volumen

El maquillaje sigue siendo una de las herramientas más preponderantes a la hora de buscar mejorar nuestra estética. Los productos cosméticos y las técnicas para aplicarlos se destacan en cualquier outfit y en distintas ocasiones.

Un día para vivir | Capítulo 2: Al Despertar | Temporada 5

Maquillarse ya ha pasado a ser algo de todos los días y no un procedimiento que se emplea en ocasiones especiales. Verse bien en todo momento es posible aunque debemos de tener en cuenta ciertos factores para lograr los objetivos perseguidos.

Maquillaje y labios grandes

Uno de los temas que hay que tener en cuenta a la hora del maquillaje es el formato de nuestro rostro, especialmente de nuestra boca y ojos. Si nos centramos en la boca, hoy la mirada se posa en las personas que tienen labios grandes.

Los expertos en belleza advierten que aunque no son difíciles de delinear sí se requiere de técnicas distintas según el resultado que busques, es decir resaltar su volumen natural o equilibrar sus proporciones.

¿Cómo delinear labios grandes?

Por lo señalado anteriormente, debemos entender que el delineado de labios de gran volumen busca definir la forma natural o reducir visualmente su grosor, sin perder la elegancia. El truco principal, señalan los expertos, radica en el uso estratégico de tonos mate y la técnica de in-lining (delinear por dentro) que se detalla a continuación:

Técnicas de aplicación

Delineado interno (In-lining): Traza la línea justo por el borde interno de la línea natural de los labios, no por fuera. Esto reduce ligeramente la escala visual del labio.

Aplanado del arco de Cupido: Si buscas un aspecto menos prominente, traza una línea recta suave sobre el arco de Cupido en lugar de marcar una "V" muy pronunciada.

Sombreado en comisuras: Oscurece ligeramente las esquinas exteriores de los labios con el perfilador y difumínalo hacia el centro para crear una ilusión de profundidad que estrecha la boca.

Acabados y productos recomendados

Texturas mate: Evita los brillos intensos (gloss) y los acabados nacarados, ya que reflejan la luz y amplifican el volumen. Los labiales mate o satinados suaves son ideales para controlar el impacto visual.

Elección del tono: Los colores nude, marrones suaves y tonos my lips but better (un tono similar al de tu piel labial natural) ayudan a disimular los bordes sin marcar un contraste excesivo.

Paso a paso