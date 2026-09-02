DE LUTO: Montserrat Oliver anuncia repentina muerte y comparte doloroso mensaje: “Se llevan un trozo de mi corazón”

Durante las primeras horas de este miércoles 02 de septiembre Montserrat Oliver, una de las figuras de la televisión más conocidas, queridas y famosas de la pantalla chica, compartió la lamentable noticia de la pérdida de su mascota; su perrita llamada Oli. A través de su cuenta de instagram la comunicadora compartió diversas fotografías de la tierna canina y un mensaje con el que conmovió a todos sus seguidores.

¿Qué dijo Montserrat Oliver sobre el fallecimiento de su perrita?

A través de su cuenta personal de Instagram, Montserrat Oliver aprovechó para expresar el garn dolor que le causaba la perdida de su mascota. En dicho posteo la conductora menciono que las mascotas deberían ser eternas. “Me rehuso a que se vayan! Como duele! Deseo con todo mi corazón que el día que me toque irme a mi, todos ellos corran a recibirme y nunca jamás separarnos otra vez!!”, fueron algunas de las palabras que acompañaron la publicación, misma en la que dejo claro que se llevaban un trozo de su corazón aunque en su alma seguiría clavada la mirada de ojos azules de su perrita, misma de la que compartió fotografías donde la perrita se encontraba vistiendo diversos atuendos.

La publicación actualmente acumula más de 13 mil "me gusta” y más de 700 comentarios en donde seguidores, amigos y figuras públicas como Ana Brenda Contreras, Jesús Navarro, Ceci Flores, Tania Rincón, Odalys Ramírez, Sebastian Rulli, Fabiola Campomanes, Ivan Sanchez, Jose Ron, Roberto Carlo; entre otros, han mostrado todo su apoyo en estos momentos tan complicados.

¿Quién es Montserrat Oliver?

Montserrat Oliver es una reconocida modelo, actriz, y conductora de televisión de 60 años de edad. A lo largo de su carrera ha debutado en diversos proyectos de la pantalla chica y ha logrado ganarse el cariño y reconocimiento de parte del público debido a su forma de comunicar y su peculiar actitud. Actualmente acumula más de 2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, por lo que ha logrado conformar una gran comunidad de personas que siguen su ptrabajo profesional y vida personal de cerca.

