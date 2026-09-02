Gato arcoíris; qué es y cuál es su misión en el hogar

Los gatos son animales muy particulares y curiosos cuya presencia puede ayudar a una persona a superar difíciles situaciones personales. La psicología ha dado a conocer un término denominado “gato arcoíris”, para referirse al felino que llega a un hogar tras el fallecimiento de una mascota.

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Este término surge gracias al relato de la conocida leyenda “Puente del Arcoíris”, donde se manifiesta que los animales del hogar cuando mueren cruzan hacia un prado lleno de luz y salud para poder esperar el reencuentro con sus humanos.

¿Qué es el gato arcoíris?

Cabe destacar que el gato arcoíris no es una raza particular ni tampoco tiene un pelaje particular. Si no, que su nombre proviene del rol emocional que ocupan. Este felino no viene a reemplazar a la mascota fallecida ya que su tarea es transicionar el duelo y reabrir las puertas del afecto en el hogar.

Cuando un gato muere deje un vacío muy grande que es marcado por la interrupción abrupta de rutinas y afectos que se construyeron con el tiempo. Al integrar a una nueva mascota se incorpora un catalizador de sanación emocional, permitiendo transformar la tristeza del duelo en un recuerdo respetuoso y amoroso.

El gato arcoíris llega para brindar una energía diferente marcada por la curiosidad y la necesidad de adaptación mutua por lo que el cuidado obligadamente dirige su enfoque hacia él.

gato

En cuanto a la dinámica del hogar, la llegada de un gato arcoíris altera positivamente el ambiente. La presencia activa del gato arcoíris restituye de inmediato el movimiento, las rutinas de alimentación, el juego y los momentos de descanso compartido.

Su presencia lleva a que los cuidadores puedan superar la apatía o la nostalgia que experimentan tras la pérdida dolorosa. Además, contribuyen a fortalecer el entorno familiar debido a que se genera interacción, conversación y colaboración entre los miembros del hogar.