La película animada estrenada por Netflix en junio de 2025 convirtió a Rumi, Mira y Zoey en uno de los grupos protagonistas más reconocibles del filme. Es por ello que en este artículo traemos para ti estas 6 ideas de fondos de pantalla de las HUNTRIX para celular de una fan de KPop Demon Hunters. Otras de las opciones son los llaveros mini para la mochila inspirados en las canciones de Saja Boys.

Las 3 integrantes de HUNTRIX combinan su carrera como estrellas del pop con una misión sobrenatural: proteger a sus seguidores de los demonios. Esa doble identidad permite tomar escenas, personajes, colores y símbolos de la historia como referencia para personalizar la pantalla del celular. También puedes contemplar estas imágenes para la Smart TV, inspiradas en los Saja Boys.

6 ideas de fondos de pantalla de las HUNTRIX para celular de una fan de KPop Demon Hunters|IA

Los fondos de pantalla de celular de KPop Demon Hunters

1. Agrupación completa: Una primera propuesta reúne a las 3 integrantes en una imagen vertical, con Rumi al centro y Mira y Zoey a cada lado. Netflix identifica a Rumi como líder y vocalista principal, a Mira como bailarina principal, visual y coreógrafa, y a Zoey como integrante del trío.

2. Rumi: La líder puede protagonizar una segunda alternativa centrada en su apariencia y en uno de los temas más importantes de la historia, ya que ocupa un lugar central dentro de la trama, debido a su origen mitad humano y mitad demonio. Para ello se pueden utilizar tonalidades púrpuras.

3. Mira: La bailarina principal y coreógrafa del grupo tiene entre 23 o 24 años y se le caracteriza por llevar de arma una espada curva, la cual puede aparecer en el fondo de pantalla del celular. Para la imagen se puede combinar con una estética oscura.

4. Zoey: La imagen de fondo de pantalla puede llevar a Zoey en primer plano, acompañada por elementos relacionados con las presentaciones musicales del grupo.

5. Honmoon: Dentro de la historia, este recurso representa una barrera destinada a mantener a las fuerzas demoníacas fuera del mundo de los humanos. Honmoon puede ir en la zona superior en una imagen vertical, ideal para la pantalla de un smartphone.

6. Golden: Tiene una relevancia específica dentro de la producción, ya que la canción pertenece a HUNTRIX y aparece primero como un lanzamiento musical dentro de la historia.