Exatlón México: ¿Quién pierde el Duelo de ELIMINACIÓN femenil de hoy, 14 de mayo?

¡La tensión se apodera de Exatlón México! Tras 32 semanas de feroz competencia, las playas de República Dominicana se preparan para el último Duelo de ELIMINACIÓN de la novena temporada. Esta noche, una atleta de la rama femenil y otro de la varonil le dirán adiós a la posibilidad de levantar el trofeo vencedor, a escasas horas de la Gran Final. Aquí te contamos quién fue la eliminada de hoy, 14 de mayo.

Exatlón México: ¿Quiénes son los finalistas del reality?

Los concursantes que están libres de peligro son Mati Álvarez y Mario Osuna, quienes ya tienen asegurado su lugar en la Gran Final.

¿Quién pierde el Duelo de Eliminación femenil de hoy, 14 de mayo?

Teniendo en cuenta a los concursantes que ya aseguraron su pase a la Gran Final, los Duelos de Eliminación de esta noche quedan de la siguiente manera:



Duelo de Eliminación Femenil: Paulette Gallardo vs. Evelyn Guijarro

Paulette Gallardo vs. Evelyn Guijarro Duelo de Eliminación Varonil: Alexis Vargas vs. Adrián Leo

Dicho esto, el Duelo de Eliminación femenil representa uno de los más competitivos de toda la temporada, pues se trata de una rivalidad que lleva cosechándose desde hace ya algún tiempo. ¿Será que Evelyn le dice adiós a la oportunidad de convertirse en bicampeona? Pues fanáticos en redes sociales han apostado por Paulette como la gran vencedora. ¿Tú, qué dices? ¡Todo se decide esta noche! Mientras tanto, no te pierdas la contienda por Azteca UNO.

¿Cuándo es la GRAN Final de Exatlón México?

La Gran Final de la novena temporada de Exatlón México se llevará a cabo la noche de este viernes, 15 de mayo; por lo que los competidores que resulten vencedores en el Duelo de hoy, también se convertirán en finalistas, junto a Mati Álvarez y Mario Osuna.

¿A qué hora es la Gran Final de Exatlón México?

La Gran Final de Exatlón México arranca a las 8:30 p.m. El último programa del aclamado reality de competencia física podrá seguirse en vivo por la señal de Azteca UNO. La Gran Final también se podrá ver a través del sitio web oficial de Azteca UNO y la app de TV Azteca en Vivo. Si lo prefieres, también puedes seguir el LiveBlog con el minuto a minuto de los últimos desafíos en nuestra página web.