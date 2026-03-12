Los 3 mejores delineados para los ojos pequeños

Los ojos pequeños pueden destacar con delineados de diferentes estilos, siempre y cuando se sigan los consejos de expertos en maquillaje, para abrir la mirada y evitar cometer errores comunes que pueden hacer que se vean más chicos de lo que en realidad son.

Hoy te presentamos algunos de los mejores looks que puedes adoptar si no quieres dejar atrás la moda de los delineados, con algunas pequeñas adaptaciones que te harán lucir una mirada estilizada, a pesar de tener ojos pequeños.

Los mejores delineados para ojos pequeños

Delineado tres cuartos

El delineado es delgado e inicia desde la mitad del ojo hacia afuera, evitando a toda costa delinear el lagrimal o la zona más cercana al mismo.

Esto funciona perfectamente para agrandar la mirada ya que así el ojo no se ve "encajonado" ni delimitado, creando una mayor distancia entre los ojos y la apariencia de un rostro despierto y abierto.

El delineado tres cuartos comienza de la mitad del ojo hacia afuera|Pinterest

Delineado invisible

Es uno de los delineados más sutiles que existe, ya que solo rellena los huecos que existen entre las pestañas del párpado superior. Se complementa con un relleno de la línea de agua superior.

Es un estilo que funciona en ojos pequeños porque hace que las pestañas se vean mucho más densas sin ocupar demasiado espacio en el párpado móvil, cosa que hace que no se reste volumen a la forma natural de la mirada.

El delineado invisible prioriza el relleno de los espacios entre las pestañas|Pinterest

Foxy eye

Es una tendencia que parece no pasar de moda y que se puede adaptar en ojos pequeños haciendo un trazo muy fino que sigue la línea de las pestañas y se extiende hasta la sien.

Esto funciona porque lejos de que el ojo se vea más pequeño o redondeado, se nota mucho más almendrado y alargado, lo que da la sensación de amplitud.

El delineado fox eye en ojos pequeños hace que se vean más alargados y almendrados|Pinterest

Algunos otros trucos de expertos para maquillar ojos pequeños es evitar a toda costa los delineados oscuros en la línea de agua inferior, ya que esto crea un efecto contrario al deseado.