Los 3 delineados que favorecen ojos hundidos

Los ojos hundidos pueden aparecer por diversos factores, en los casos genéticos, surgen por la estructura osea del rostro, aunque existen delineados y maquillajes que pueden ayudar a estilzarlos, también hay errores comunes que los expertos recomiendan evitar a toda costa.

Hoy te presentamos los 3 tipos de maquillajes recomendados por expertos para disminuir los rasgos de este tipo de mirada, que en ocasiones da una apariencia de cansancio crónico y sombras oscuras en el párpado inferior.

Los 3 delineados que favorecen los ojos hundidos

Delineado smokey

Este maquillaje es perfecto si se apliocan ligeros cambios al ahumado oscuro tradicional. Por ejemplo, un smokey eye más suave que se realice con tonos nude, tierra o cobrizos ayudará a evitar que el ojo se vea más hundido.

El truco de los expertos es aplicar el color de transición por encima de la cuenca real, casi llegando al hueso de la ceja, para así crear una falsa cuenca elevada y despejada.

El smokey eye invertido usa colores claros y hace que el ojo se vea menos hundido|Instagram: @i.an.ya.i

Foxy Eyes

Con este tipo de delineados, la mirada puede extenderse hacia las sienes, solo se necesita de un trazo muy fino en la base de las pestañas de adentro hacia afuera, ya sea en línea recta o ligeramente hacia arriba. Esto da un efecto visual de que el ojo es más grande y existe menor hundimiento en la cuenca.

El delineado foxy eye ayuda a alargar la mirada y reducir el hundimiento del ojo|Pinterest: Shian Sood

Halo Eye

También llamdo "ojo de aurora", se consigue aplicando una sombra clara o con brillo en el centro del párpado móvil, manteniendo los extremos del interior y del exterior con tonos ligeramente más oscuros.

El truco está en que el halo de luz "empuja" el ojo hacia afuera, lo que hace que se vean mucho menos hundidos, y compensan la profundidad natural.

El maquillaje halo ayuda a “empujar” la mirada hacia afuera|Pinterest: Allison Kreutzberg

Por otra parte, los expertos maquillistas recomiendan evitar aplicar negro intenso en todo el ojo, ya que los trazos o sombras demasiado oscuras podrían acentuar el hundimiento. Tampoco se recomienda delinear la línea de agua inferior de negro, pues hace que el ojo se vea más chico.