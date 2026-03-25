5 delineados para usar en ojos separados

Los ojos separados se destacan por tener un mayor grosor en medio de la mirada, por lo que al momento de maquillarnos, buscamos que gran parte de la atención no se enfoque en el centro del rostro, evitando que la mirada se alargue a los laterales.

Para que puedas obtener un mejor resultado, te vamos a explicar qué delineados debes usar, estilos de maquillaje con los que lograrás tener una mirada de impacto; todos te voltean a ver.

¿Qué delineados usar con los ojos separados?

Al inicio mencionamos que, al tener ojos separados, es importante buscar un maquillaje que otorgue el efecto de cercanía, lo que podemos lograr con el uso de delineados, pero no con cualquier estilo. Por eso Gemini recomienda usar las siguientes opciones:

Delineado en el lagrimal : Acorta la distancia entre los ojos, pero es importante que la punta que hagas sea muy fina y precisa para que no parezca una mancha.

: Acorta la distancia entre los ojos, pero es importante que la punta que hagas sea muy fina y precisa para que no parezca una mancha. Contorno completo : Enmarca todo el ojo; para ello hay que evitar los espacios en blanco, por lo que se necesita rellenar la línea de agua.

: Enmarca todo el ojo; para ello hay que evitar los espacios en blanco, por lo que se necesita rellenar la línea de agua. Cat-eye corto y vertical : La clave será hacer la colita corta y con una inclinación más vertical, que se dirija a la ceja.

: La clave será hacer la colita corta y con una inclinación más vertical, que se dirija a la ceja. Delineado difuminado hacia adentro : Hay que colocar el delineador lo más cerca de las pestañas y concentrar todo el pigmento en el primer tercio del ojo para después difuminar.

: Hay que colocar el delineador lo más cerca de las pestañas y concentrar todo el pigmento en el primer tercio del ojo para después difuminar. Delineador de línea de agua superior e inferior: Aplica color en la línea de agua, en especial en el lagrimal. Preferentemente, usa un cosmético a prueba de agua para que no se corra el producto.

¿Cómo hacer que el delineador no se corra en mi línea de agua?

Dentro de los delineados hay varios que se colocan en la línea de agua. Aunque es una gran opción de maquillaje, suele ser el enemigo de muchos, ya que con facilidad suele correrse, manchándonos todo el párpado y haciéndonos lucir unos “ojos de mapache”.

Para evitar ese efecto, se recomienda aplicar el delineador y encima colocar un poco de sombra de ojos en polvo, ya que esto nos ayudará a evitar un mal resultado; puedes hacer su aplicación con una brocha recta y delgada. Usa todos los maquillajes recomendados si tienes los ojos separados; los resultados te van a sorprender.