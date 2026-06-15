La alimentación tiene una influencia determinante en la salud y el bienestar, tanto a nivel individual como de la población en su conjunto, sentencia la Organización Mundial de la Salud. La entidad afirma que las dietas poco saludables son un factor de riesgo importante de enfermedades y discapacidad.

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Ante esto, los expertos aconsejan llevar una alimentación saludable porque ayuda a protegerse frente a la malnutrición en todas sus formas y frente a las enfermedades no transmisibles. Esto se enfoca en desayuno, almuerzo, media tarde y cena.

Alimentación y salud

Desde la Fundación Española del Corazón ponen la alerta en el sobrepeso y la obesidad, que son descritos como una acumulación excesiva de grasa corporal. Prevenirlos es fundamental y es por ello que sus expertos divulgan qué alimentos son los más aconsejados para incluir en nuestra dieta diaria.

En un informe difundido recientemente, la entidad europea precisa que lo que comemos determina en gran parte nuestro estado de salud ya que influye en nuestro peso, pero también en el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Es en este punto que pone de relieve que unos hábitos saludables pueden cambiar el escenario, fomentando un buen estado de salud en general y reduciendo el riesgo de desarrollar enfermedades

Desayuno antioxidante

Ante lo señalado anteriormente, toman protagonismo investigaciones realizadas por distintas entidades que ayudan a concluir cuál es el desayuno definitivo para frenar el envejecimiento y subir defensas.

De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el desayuno ideal debe contener ingredientes frescos como una ensalada matutina a base de nopal, elote, jitomate y zanahoria con vinagreta de hierbas. Estos ayudan a romper adecuadamente el ayuno nocturno para una activación del metabolismo adecuada. La clave, según el IMSS, es que la primera comida del día debe aportar entre el 20% y el 35% de la energía diaria a través de fibra, vegetales y proteínas de calidad.

Este tipo de desayuno aporta a nuestro organismo nutrientes como las vitaminas C y E, carotenoides y flavonoides, que se caracterizan por ralentizar el envejecimiento celular y elevar las nuestras defensas. En este punto, desde la Universidad de Chile confirman que estos componentes estimulan los glóbulos blancos que nos protegen de virus y bacterias, es decir que robustecen nuestra defensa biológica.

