Cómo debe ser la funda de tu almohada para evitar la caída del cabello

Para evitar la caída del cabello, la funda de almohada debe ser de seda natural o satén de alta calidad. Estos materiales generan menos fricción que el algodón tradicional.

Estos tejidos no previenen por sí solos la caída de origen hormonal, genética o médica. Pero sí pueden ayudar a reducir la rotura capilar y el daño mecánico que ocurre mientras dormimos.

Cada vez más dermatólogos y tricólogos destacan la importancia de los hábitos nocturnos dentro de una rutina integral de cuidado del cabello. Durante varias horas, la cabeza permanece en contacto constante con la almohada, por lo que el material de la funda puede influir en el estado de la fibra capilar, especialmente en personas con cabello fino, tratado químicamente o propenso al quiebre.

¿Por qué la funda de almohada influye en la salud del cabello?

Mientras dormimos, los movimientos naturales de la cabeza generan roce entre el cabello y la superficie de la almohada. Cuando la tela produce demasiada fricción, la cutícula puede desgastarse, favoreciendo el encrespamiento, los enredos y la rotura.

La dermatóloga estadounidense Dra. Shilpi Khetarpal, especialista de la Cleveland Clinic, ha explicado que los tejidos más suaves permiten que el cabello se deslice con mayor facilidad, reduciendo la tensión sobre la fibra capilar. Entre los beneficios de las fundas de seda o satén destacan:



Menor fricción: reducen el roce constante durante la noche.

reducen el roce constante durante la noche. Menos rotura capilar: ayudan a disminuir el quiebre provocado por los movimientos al dormir.

ayudan a disminuir el quiebre provocado por los movimientos al dormir. Reducción del encrespamiento: mantienen la cutícula más uniforme.

mantienen la cutícula más uniforme. Mayor conservación de la hidratación: absorben menos humedad que otros tejidos.

absorben menos humedad que otros tejidos. Menos enredos: facilitan que el cabello conserve su forma natural.

Los expertos recuerdan que muchas personas confunden la caída del cabello con la rotura. Mientras que la caída suele originarse en el folículo piloso, la rotura afecta la longitud del cabello y puede agravarse por factores externos como el roce excesivo.

¿Qué recomiendan los tricólogos para proteger el cabello durante la noche?

Además de elegir una funda adecuada, los especialistas aconsejan adoptar otras medidas que contribuyan a mantener el cabello saludable.



Utilizar fundas de seda o satén: son las opciones más recomendadas por profesionales.

son las opciones más recomendadas por profesionales. Mantener la funda limpia: el lavado frecuente evita la acumulación de grasa, sudor y residuos.

el lavado frecuente evita la acumulación de grasa, sudor y residuos. Recoger el cabello suavemente: una trenza floja o una coleta baja pueden ayudar a minimizar los enredos.

una trenza floja o una coleta baja pueden ayudar a minimizar los enredos. Evitar peinados tirantes para dormir: la tensión constante puede favorecer el debilitamiento del cabello.

la tensión constante puede favorecer el debilitamiento del cabello. Usar productos hidratantes cuando sea necesario: especialmente en cabellos secos o tratados químicamente.

La Academia Americana de Dermatología (AAD) señala que proteger el cabello del daño físico es una parte importante de cualquier estrategia de cuidado capilar. Por su parte, diversos tricólogos coinciden en que pequeños cambios en la rutina diaria pueden contribuir a reducir la fragilidad del pelo a largo plazo.

Aunque una funda de almohada no puede detener la caída causada por factores genéticos, hormonales o médicos, sí puede ayudar a disminuir la rotura y el desgaste nocturno. Por ello, optar por tejidos suaves como la seda o el satén es una recomendación frecuente entre dermatólogos y tricólogos para quienes desean cuidar su melena mientras descansan.