¿Quién gana el Pin de Chef Hoy 15 de junio del 2026 en MasterChef 24/7?

La cocina más famosa de México volverá a tener un inicio de semana al límite ya que como cada lunes se vivirá una jornada llena de tensión, creatividad y estrategias debido a que todos los participantes quieren adueñarse del Pin del Chef, el cual trae varias ventajas.

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Recordemos que el Pin del Chef puede traer grandes beneficios para al participante que lo porte, pues con su poder puede cambiar el rumbo de su competencia dentro de MasterChef 24/7, por lo que esta noche los cocineros tendrán que conquistar los paladares de los Chefs y ser el beneficiado.

Durante la transmisión de hoy se espera que los retos sean explosivos, ya que a través del 24/7 se dejó ver que participarán en parejas, sin embargo, aún no se revela si será como aliados o “enemigos”. Tras una dinámica con el Chef Édgar Núñez, Carmen e Ixdit resultaron las ganadoras, por lo que ellas tuvieron que decidir las parejas y un trío que cocinará durante la gala de este lunes 15 de junio.

¿Quién gana el Pin del Chef hoy 15 de junio?

Cabe recordar que al ser una nueva semana todo inicia desde cero, por lo que todos los participantes tiene oportunidad de coronarse con el Pin del Chef, todo dependerá de su desempeño, sazón, técnica culinaria y sobre todo creatividad y cocción. Los participantes que lucharán por el Pin del Chef son:



Lancer

Michelle

Carmen

Pablo

Flor

Luis

Daniela

Julio

Diego

Camila

Ramahá

Jazmín

Emmanuel

Ixdit

Maria

Antrax

Claudia

¿Dónde ver MasterChef 24/7 hoy 15 de junio 2026?

Recuerda que no puedes perderte ningún detalle de todo lo que pasa en este reality de la cocina más famosa de México, lo cuál puedes ver de 8:30 a 10:30 pm a través de la señal de Azteca UNO, en nuestro sitio web oficial y en la app de Tv Azteca En Vivo. Además, de que el 24/7 te espera a través de la plataforma streaming de Disney+.