7 trucos caseros de belleza para desinflamar bolsas en los ojos antes de maquillarte

Las bolsas de los ojos suelen ser uno de los principales problemas al momento de maquillarnos, ya que no desaparecen colocando únicamente corrector.

Por ello, los expertos en belleza han compartido sus mejores trucos caseros para conseguir un lienzo liso y un acabado profesional antes de aplicar el maquillaje. Se trata de pasos rápidos y efectivos que transforman por completo nuestra mirada.

Los 7 trucos de belleza para desinflamar las bolsas de los ojos

Compresas de cucharas congeladas

Coloca dos cucharas de metal en el refrigerador durante unos 5 minutos y luego apoya la parte cóncava suavemente sobre las bolsas.

El frío extremo provoca una vasoconstricción inmediata que reduce el flujo sanguíneo y desinflama el tejido en menos de dos minutos.

Bolsas de té

Prepara una infusión de té verde o negro y deja enfriar las bolsas en el refrigerador y colócalas sobre los ojos cerrados durante 10 minutos.

La cafeína y los antioxidantes naturales del té estimulan la microcirculación local y drenan el líquido retenido.

Los mejores trucos caseros para eliminar las bolsas en los ojos|Pexels: SHVETS production

Rodajas de pepino

Corta dos rodajas finas de un pepino recién sacado del refrigerador y colócalas sobre la zona afectada por 15 minutos. Su contenido de agua y vitamina C hidrata profundamente la piel del contorno y alisa las líneas de expresión.

Masaje drenante con cubos de hielo

Envuelve un cubo de hielo en un pañuelo de tela suave y deslízalo desde el lagrimal hacia las sienes con movimientos circulares ligeros. El frío y el masaje linfático ayudarán a mover el líquido estancado para que el rostro se deshinche.

Algodones de leche

Sumerge dos discos de algodón en leche entera muy fría, escúrrelos un poco y luego déjalos reposar sobre los ojos durante 10 minutos.

El ácido láctico de la leche suaviza la textura de la piel seca, mientras que las grasas naturales y el frío reducen la hinchazón y aclaran la zona.

Así puedes eliminar las bolsas de los ojos con trucos caseros y sencillos|Pexels: Alena Darmel

Rodajas de papa cruda

Corta láminas delgadas de papa cruda y fría, colócalas sobre las orejas y bolsas y cámbialas en cuanto pierdan el frío.

Agua de rosas

Congela un tónico de rosas y por la mañana utiliza un cubo envuelto en una gasa y pásalo por el contorno de los ojos.

