No tires los cordones viejos de tus tenis: 3 ideas para reutilizarlos y darle un toque bonito a tu casa

Si tienes cordones viejos de tus tenis guardados en un cajón, no los tires. Puedes reutilizarlos para crear cuadros decorativos, ayudar al crecimiento de tus plantas o incluso fabricar originales sujetadores para cortinas que aporten un toque personalizado a la decoración de tu casa.

Estas ideas son económicas, fáciles de realizar y perfectas para quienes disfrutan de los proyectos DIY. La reutilización de materiales es una tendencia cada vez más popular dentro del mundo de la decoración sostenible.

Objetos cotidianos que parecen haber cumplido su ciclo pueden transformarse en piezas útiles y decorativas. Los B, gracias a su resistencia y flexibilidad, ofrecen múltiples posibilidades para crear accesorios prácticos sin necesidad de gastar dinero. Además de reducir residuos, permiten personalizar diferentes espacios del hogar.

¿Cómo reutilizar los cordones viejos para decorar tu casa?

Los cordones pueden convertirse en protagonistas de pequeños proyectos decorativos con resultados sorprendentes.



Cuadros decorativos personalizados: utiliza los cordones para formar figuras geométricas, palabras, corazones, siluetas de plantas o diseños abstractos sobre una base de madera, cartón o lienzo. Solo necesitas pegamento y un marco para obtener una pieza decorativa original. Guías y soportes para plantas: los cordones pueden servir para atar ramas delicadas, sujetar tallos o guiar plantas trepadoras. También son útiles para ayudar a que ciertas especies crezcan de manera ordenada en balcones, jardines o huertos urbanos. Sujetadores decorativos para cortinas: trenza varios cordones o combínalos con cuentas, nudos decorativos o pequeños adornos para crear elegantes abrazaderas para cortinas. Esta alternativa aporta un toque artesanal y puede adaptarse a distintos estilos decorativos.

¿Por qué reutilizar materiales como los cordones viejos en proyectos DIY?

Cada vez más especialistas en sostenibilidad promueven el reciclaje creativo o upcycling: una práctica que consiste en transformar objetos usados en productos con una nueva función.



Reduce la generación de residuos: prolonga la vida útil de materiales que aún pueden utilizarse.

prolonga la vida útil de materiales que aún pueden utilizarse. Permite ahorrar dinero: muchos proyectos decorativos pueden realizarse sin comprar materiales nuevos.

muchos proyectos decorativos pueden realizarse sin comprar materiales nuevos. Fomenta la creatividad: cada pieza puede personalizarse según los gustos de quien la realiza.

cada pieza puede personalizarse según los gustos de quien la realiza. Contribuye a una decoración más sostenible: disminuye el consumo de productos fabricados específicamente para decorar.

Según la organización ambiental Zero Waste International Alliance, reutilizar objetos antes de desecharlos es una de las estrategias más efectivas para reducir el impacto ambiental de los residuos domésticos. Además, los expertos en decoración sostenible destacan que los proyectos DIY aportan personalidad y carácter a los espacios del hogar.