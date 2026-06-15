Ixdit le da un giro inesperado a su rivalidad con Michelle: así quedaron los equipos para el Pin de MasterChef 24/7
Luego de un intenso reto con Carmen, Ixdit tuvo la oportunidad de elegir duplas para las pruebas por el Pin de MasterChef 24/7 y tomó una decisión inesperada.
Este lunes 15 de junio, los cocineros de MasterChef 24/7 se disputarán el poder del Pin una vez más y nadie quiere perderse la oportunidad de ser el nuevo portador o portadora. En esta ocasión, los duelos serán por parejas y el Chef Édgar Núñez organizó una dinámica muy divertida para armar los equipos, la cual consistió en una prueba de sentidos en la que Ixdit y Carmen quedaron empatadas.
Fue así como el "Maestro del fuego" le dio a ambas la oportunidad de ir creando las duplas y una tercia (por el número de integrantes que quedan). Y lo que nadie vio venir, es que Ixdit eligió aliarse con Michelle, dejando a un lado su enemistad en la cocina y quitándole a Carmen la posibilidad de trabajar con su amiga.
Estos son los equipos para la prueba del Pin en MasterChef 24/7 HOY 15 de junio
- Carmen, Pablo y Julio
- Ixdit y Michelle
- Luis y Emmanuel
- Antrax y Jazmín
- Diego y Camila
- Ramahá y Claudia
- Lancer y María
- Daniela y Flor
¿Cuáles son los beneficios del Pin en MasterChef 24/7?
En la cocina más famosa de México, las cosas están cambiando todo el tiempo y con el Pin pasa exactamente lo mismo. Esto porque cada semana se disputan diferentes beneficios y ventajas, que pueden ir desde decidir sabotear a un compañero, hasta intercambiar mandiles negros en el viernes de salvación, como hizo Flor la vez que sacrificó a Michelle para proteger a Ixdit.
Y conforme avanzan las semanas, los premios van siendo mucho mejores, por lo que los participantes de MasterChef 24/7 siempre tienen la mira fija en el triunfo por el Pin. Hasta el momento, los únicos afortunados en llevárselo han sido Julio, Arturo, Flor e Ixdit.
Quiénes son TODOS los eliminados de MasterChef 24/7
A punto de que se cumpla un mes desde el arranque del Mundo MasterChef 24/7, ya han habido 5 eliminaciones y quedan solamente 17 cocineros que seguirán tratando de defender su lugar en la competencia.
Los expulsados de MasterChef 24/7 hasta la semana 4, son:
- Javier Lara "La Chuleta Metalera"
- Nahili Jácome, Nash
- Arturo Santillán
- Lourdes Cruz, "Lula"
- Ricardo Cendejas
No te pierdas ningún detalle de lo que pasa en la cocina más famosa de México en las galas de lunes a viernes en punto de las 20:30 horas y los domingos a las 20:00 horas a través de la señal de Azteca UNO. También puedes sintonizar las cámaras de acceso total por Disney+ y los mejores momentos en el sitio web oficial.