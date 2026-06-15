Ixdit le da un giro inesperado a su rivalidad con Michelle: así quedaron los equipos para el Pin de MasterChef 24/7

Este lunes 15 de junio, los cocineros de MasterChef 24/7 se disputarán el poder del Pin una vez más y nadie quiere perderse la oportunidad de ser el nuevo portador o portadora. En esta ocasión, los duelos serán por parejas y el Chef Édgar Núñez organizó una dinámica muy divertida para armar los equipos, la cual consistió en una prueba de sentidos en la que Ixdit y Carmen quedaron empatadas.

Fue así como el "Maestro del fuego" le dio a ambas la oportunidad de ir creando las duplas y una tercia (por el número de integrantes que quedan). Y lo que nadie vio venir, es que Ixdit eligió aliarse con Michelle, dejando a un lado su enemistad en la cocina y quitándole a Carmen la posibilidad de trabajar con su amiga.

Estos son los equipos para la prueba del Pin en MasterChef 24/7 HOY 15 de junio

Carmen, Pablo y Julio

Ixdit y Michelle

Luis y Emmanuel

Antrax y Jazmín

Diego y Camila

Ramahá y Claudia

Lancer y María

Daniela y Flor

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¿Cuáles son los beneficios del Pin en MasterChef 24/7?

En la cocina más famosa de México, las cosas están cambiando todo el tiempo y con el Pin pasa exactamente lo mismo. Esto porque cada semana se disputan diferentes beneficios y ventajas, que pueden ir desde decidir sabotear a un compañero, hasta intercambiar mandiles negros en el viernes de salvación, como hizo Flor la vez que sacrificó a Michelle para proteger a Ixdit.

Y conforme avanzan las semanas, los premios van siendo mucho mejores, por lo que los participantes de MasterChef 24/7 siempre tienen la mira fija en el triunfo por el Pin. Hasta el momento, los únicos afortunados en llevárselo han sido Julio, Arturo, Flor e Ixdit.

Quiénes son TODOS los eliminados de MasterChef 24/7

A punto de que se cumpla un mes desde el arranque del Mundo MasterChef 24/7, ya han habido 5 eliminaciones y quedan solamente 17 cocineros que seguirán tratando de defender su lugar en la competencia.

Los expulsados de MasterChef 24/7 hasta la semana 4, son:



Javier Lara "La Chuleta Metalera"

Nahili Jácome, Nash

Arturo Santillán

Lourdes Cruz, "Lula"

Ricardo Cendejas

No te pierdas ningún detalle de lo que pasa en la cocina más famosa de México en las galas de lunes a viernes en punto de las 20:30 horas y los domingos a las 20:00 horas a través de la señal de Azteca UNO. También puedes sintonizar las cámaras de acceso total por Disney+ y los mejores momentos en el sitio web oficial.