5 manualidades de “KPop Demon Hunters”, para celebrar el Día del Niño y la Niña 2026 con “Rumi”, “Mira” y “Zoey”

¿Estás en busca de un regalo hecho por ti mismo para el Día del Niño 2026? Puedes inspirarte con las manualidades de "KPop Demon Hunters" que aquí te compartiremos. Actualmente no hay personajes más populares y cool que "Rumi", "Mira" y "Zoey", así que puede tratarse del obsequio perfecto para tus hijos o sobrinos. Además, la estética de la película se presta perfectamente para hacer proyectos de arte con mucho color.

|Crédito: Netflix

5 manualidades inspiradas en "KPop demon Hunters", para Día del Niño 2026

1. Un lightstick

Así como en la ceremonia de los Oscar 2026 el auditorio se llenó de lightsticks encendidos en honor a "Las Guerreras KPop", puedes iluminar tu celebración con estas creaciones; como puedes ver en el tutorial, las principales materias primas son papel y cartulina. Es el tipo de manualidades de "KPop Demon Hunters" que incluso podrías hacer en compañía de tus hijos o sobrinos.

2. Muñecas de papel

¿Alguna vez armaste muñecas de papel, a partir de plantillas para recortar y hacer dobleces? Este tipo de manualidades todavía existen y ya hasta se han hecho plantillas inspiradas en las "Huntrix". Es otro proyecto en el cual pueden participar niños, bajo supervisión porque involucra el uso de tijeras.

3. Pulseras

Teniendo mucha paciencia, puedes crear coloridas pulseras que sean alusivas a cada una de las protagonistas de "Las Guerreras KPop". Este tutorial muestra de manera precisa cómo lograrlo.

4. La espada de "Rumi", entre las manualidades de "KPop Demon Hunters" más populares

El arma que usa "Rumi" es uno de los objetos más llamativos que vemos en la película animada, y es posible replicarla con materiales tan sencillos de conseguir como piezas de cartón, papel de baño y cinta adhesiva.

5. Haz un norigae

El norigae es un accesorio tradicional que se basa en un hermoso sistema de nudos y cuyo origen se encuentra en el hanbok, la vestimenta tradicional coreana; hoy en día se utiliza no solo de la manera típica, sino también como accesorio con un outfit actual o incluso como llavero. En "KPop Demon Hunters", cada una de nuestras 3 protagonistas tiene un norigae y, si quieres replicarlo, existen tutoriales en plataformas como YouTube.

