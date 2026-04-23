Estas son las tendencias de los 80s que están dominando la decoración de interiores

En la decoración de interiores han resurgido tendencias de los 80s, estilos que durante mucho tiempo fueron considerados como antiguos y poco favorecedores, haciendo que permanecieran ocultos o fuera de los reflectores.

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Ahora todo ha cambiado, ya que para los hogares han regresado modas ochenteras, las cuales se encargarán de darle más vida y estilo a tu casa mientras mantiene cierta modernidad. Descubre cuáles son.

¿Cuáles son las tendencias en la decoración de interiores?

Se menciona que dentro de la decoración de interiores, veremos cambios importantes en los patrones que se usan en los suelos, por lo que van a regresar tendencias de los 80s pero con un estilo más moderno para evitar tener un aspecto más viejo. Aplica las siguientes recomendaciones:

Uso del patrón en espiga; generan movimiento visual y al mismo tiempo logran darle profundidad a los espacios.

El uso de vetas y geometría ayuda a aportar matices en las habitaciones, una cualidad que muchos hogares están buscando. Además de fusionarse con muebles de madera, texturas neutras, fibras naturales y algunas piezas metálicas.

Es posible mantener un espacio cálido con el uso de suelos laminados de madera, permitiendo que haya una mejor resistencia, mayor comportamiento ante la humedad y menos mantenimiento.

¿Qué otros elementos puedo usar en la decoración?

Aunque el tipo de suelo que tengamos va a ser determinante, es posible implementar otras tendencias de los 80s en la decoración de interiores para lograr un espacio vintage pero con un ambiente moderno sin tener que hacer grandes inversiones de dinero.

Puedes implementar mobiliario con lados curvos y empleando materiales en cromo público, siendo grandes alternativas que te ayudarán a modernizar tu hogar. Otro cambio importante que puedes implementar es el uso de colores saturados sobre fondos neutros. Por último, puedes dar luz con el uso de lámparas de hongo en acabado metalizado, muy retro y contemporáneo al mismo tiempo. Con todas las opciones anteriores, lograrás mejorar el aspecto de tus habitaciones.