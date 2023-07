Durante esta época, es de vital importancia mantener los dispositivos con muchísima seguridad, ya que las extorsiones están a la orden del día, por tal razón, te mencionamos cómo saber si están espiando tu celular y los riesgos que podrías correr por una violación a tu privacidad.

#WhatsApp es una de las #RedesSociales más utilizadas, pero... ¿Sabes cómo prevenir un #Hakeo?

Te puede interesar: WhatsApp: ¿Qué ocurre con tu cuenta si mueres?

Es una realidad que hay aplicaciones que utilizamos, las cuales deben de tener criterios de seguridad para proteger la información, entre ellas datos de banco, claves de correos electrónicos y conversaciones privadas.

Es un hecho que, hay algunas aplicaciones que son seguras, también otras que no hacen un buen trabajo y, que existen personas que no saben respetar la privacidad de otros, por lo que al robar tu información, le pueden dar un mal uso.

¿Cómo saber si están espiando mi celular?

Lo primero es verificar el estado de la batería, pues si se agota rápidamente, más de lo normal, puede que algún ciberdelincuente la esté utilizando para espiarte.

Por otro lado, se debe estar atento al sistema operativo del dispositivo, si está con cierta lentitud podría estar infectado con alguna aplicación espía que consume energía y con ello afecte su funcionamiento normal y vulnere la seguridad.

También te puede interesar: WhatsApp: ¿Qué hacer si te aparece un mensaje diciendo “tu número está suspendido”?

Algo muy evidente, es encontrar en tu teléfono aplicaciones que no se han descargado. No hay mucho que decir al respecto, pues si antes no quisiste utilizarlas y de un momento a otro te las encuentres, es una clara señal de que alguien está espiando.

Para ambos casos, la mejor alternativa es actualizar el sistema operativo, también instalar alguna aplicación antivirus y reforzar tus contraseñas, en un caso más extremo, lo mejor es cambiarlas.