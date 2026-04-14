Despídete del baño blanco: estos son los colores que están en tendencia

Tradicionalmente los baños de las casas han sido blancos y se le ha dado poca importancia a las decoraciones. Sin embargo, con el paso del tiempo todo ha cambiado y los expertos han puesto foco en el color de este espacio debido a que influye en el estado de ánimo y relajación.

Actualmente se han designado algunos colores para el baño debido a que brinda equilibrio entre la sofisticación estética y la calidez necesaria para un refugio de uso diario.

Además, tienes que tener en cuenta que no es necesario que se integren estos colores de manera integral, sino que puedes introducirlos en revestimientos, mobiliario o accesorios.

¿Cuáles son los colores en tendencia para el baño?

Los colores que recomiendan los expertos para el baño son:

Verde esmeralda profundo: Este tono se impone como la opción predilecta para generar un impacto visual inmediato. Cuenta con una profundidad que aporta una elegancia moderna que funciona de manera excelente en paredes de acento, aportando carácter y un aire de lujo contemporáneo.

Este es un color muy elegante.|Pinterest

Verde menta: Aquí tenemos un color fresco que invita a la calma y la renovación. Es recomendado para quienes buscan una estética equilibrada. Como es un tono pastel, no es molesto a la vista y mantiene la luminosidad.

Rosa sofisticado: Este color queda fuera de lo tradicional y da paso a los matices empolvados. El mismo permite suavizar las líneas arquitectónicas, combinando de forma orgánica con elementos metálicos y el diseño de griferías modernas.

Gris arena: Cabe destacar que este es un tono neutro que deja de lado la frialdad del gris cemento por algo más cálido. Brinda una sensación de amplitud y orden, sirviendo como el lienzo perfecto para destacar otros materiales naturales.

Busca el equilibrio.|Pinterest

Tonos tostados y terrosos: La paleta inspirada en el barro y la arcilla busca una conexión directa con el suelo. Estos colores generan un entorno protector y acogedor, muy valorado en la arquitectura residencial actual que prioriza el confort térmico y visual.

Azul petróleo o cobalto: Con el uso de estos colores vas a recibir un plus de energía. Puedes colocarlo en el sector de la ducha o en el mobiliario principal crea un punto focal dinámico, logrando una identidad definida y muy masculina.

Terracota suave: Por último, tenemos un color para quienes tienen poca luz natural. Además, proyecta una sensación de hospitalidad y cercanía, remitiendo a los procesos artesanales y a una vuelta a lo esencial en el diseño del hogar.