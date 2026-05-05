Estos son los mejores exfoliantes caseros para una piel hermosa

Has sentido tu piel áspera ya sea en manos o pies, pues esto se debe a que ha perdido hidratación. El paso para seguir es el de hacer una exfoliación para eliminar la piel muerta y así proceder con el cuidado pertinente.

En esta oportunidad te vamos a contar cómo preparar exfoliantes caseros con ingredientes que puedes tener en casa. Así vas a poder recuperar la suavidad de tu piel.

¿Cómo preparar los mejores exfoliantes?

Azúcar, miel y aceite de oliva: funciona sobre todo en manos

Es una mezcla muy popular que funciona porque el azúcar aporta una exfoliación mecánica suave, mientras que la miel y el aceite de oliva ayudan a mantener la piel flexible y nutrida.

Lo que tienes que hacer es mezclar una cucharada de azúcar con una de miel y unas gotas de aceite. Vas a aplicarlo en las manos ligeramente húmedas y realiza movimientos circulares. Tras 30-60 segundos, aclara con agua tibia y seca con toques suaves antes de aplicar crema.

Avena molida con yogur o crema

Esta es una buena opción para cuando la piel está afectada por el frío, lavados frecuentes o el uso de productos irritantes. La avena molida ofrece una exfoliación mucho más delicada, casi imperceptible, y combinada con yogur o crema hidratante crea una pasta calmante.

Puedes usarlo en manos o pies. Debes colocarlo en la piel húmeda y hacer masajes ligeros. Deja actuar unos minutos y luego enjuaga.

Café, azúcar y aceite

El café tiene una textura que permite una exfoliación intensa en zona como pies o donde la piel está más gruesa. Si lo combinas con azúcar y aceite tendrás una mezcla para alisar la piel.

Se recomienda mucho para los pies o el dorso de las manos. A la hora de aplicarlo tienes que humedecer la piel y realizar movimientos circulares moderados. Si lo usas en los pies tienes que aplicarlo luego de haberlos tenido en remojo en agua templada.

Mascarilla de café

Sal fina con aceite

La sal es más abrasiva que el azúcar por lo que se recomienda usarla en talones o plantas con durezas. Mezclada con aceite, ayuda a suavizar la fricción y evita que la piel se reseque en exceso.

Tienes que tener la zona en remojo de 10 a 15 minutos en agua templada, aplica la mezcla y masajea con movimientos controlados, sin excederte en el tiempo. Si hay durezas marcadas, puedes complementar con una piedra pómez. No uses esta opción en el caso de que tengas grietas, irritación o heridas.