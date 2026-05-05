Mercurio y Plutón en tensión: los signos más afectados del 5 al 10 de mayo

Mayo de 2026 comenzó con una de las configuraciones más intensas del momento: la cuadratura entre Mercurio en Tauro y Plutón en Acuario. Este aspecto de 90 grados estará activo entre el 5 y el 10 de mayo, y propone ciertos desafíos para varios signos del zodiaco.

En astrología, esta alineación puede generar tensión mental, conversaciones incómodas, revelaciones inesperadas y decisiones que exigen una transformación profunda. Mercurio representa la mente, la comunicación y la forma de procesar información, mientras que Plutón simboliza poder, cambios radicales y verdades ocultas.

Cuando ambos planetas entran en tensión, pueden surgir conflictos de ideas, malentendidos o situaciones que obligan a replantear creencias, vínculos o proyectos. Aunque todos los signos sentirán esta energía, algunos la vivirán con mayor intensidad.

¿Qué signos serán los más afectados del 5 al 10 de mayo por la cuadratura entre Mercurio en Tauro y Plutón en Acuario?

Aries : impulsividad en la comunicación. Cuidado con discusiones o respuestas apresuradas. Habrá situaciones que pondrán a prueba tu paciencia y tu forma de expresar desacuerdo.

: impulsividad en la comunicación. Cuidado con discusiones o respuestas apresuradas. Habrá situaciones que pondrán a prueba tu paciencia y tu forma de expresar desacuerdo. Tauro : presión mental y decisiones importantes. Mercurio en tu signo te obliga a replantear ideas, prioridades y planes a futuro. Podrías sentirte exigido en conversaciones laborales o personales. Será importante no cerrarte a nuevas perspectivas.

: presión mental y decisiones importantes. Mercurio en tu signo te obliga a replantear ideas, prioridades y planes a futuro. Podrías sentirte exigido en conversaciones laborales o personales. Será importante no cerrarte a nuevas perspectivas. Leo : conflictos con personas de autoridad o vínculos clave. Pueden surgir desacuerdos con pareja, socios o personas influyentes. La clave será escuchar antes de reaccionar.

: conflictos con personas de autoridad o vínculos clave. Pueden surgir desacuerdos con pareja, socios o personas influyentes. La clave será escuchar antes de reaccionar. Escorpio : revelaciones emocionales y familiares. Temas del pasado o situaciones dentro del hogar pueden salir a la luz. Será un período de decisiones profundas y necesarias.

: revelaciones emocionales y familiares. Temas del pasado o situaciones dentro del hogar pueden salir a la luz. Será un período de decisiones profundas y necesarias. Capricornio: tensiones en decisiones materiales o profesionales. Temas económicos, laborales o vinculados a proyectos pueden requerir ajustes importantes.

tensiones en decisiones materiales o profesionales. Temas económicos, laborales o vinculados a proyectos pueden requerir ajustes importantes. Acuario: cambios internos y presión externa. Plutón en tu signo intensifica procesos de transformación. Puedes sentir que ciertas estructuras ya no funcionan y necesitan ser renovadas.

Mercurio en Tauro cuadratura Plutón en Acuario: ¿Cuál es la energía disponible de esta alineación astrológica de mayo 2026?

La cuadratura entre Mercurio en Tauro y Plutón en Acuario activa una energía de tensión mental, confrontación de ideas y transformación profunda. Al tratarse de un aspecto de 90 grados, ambos planetas generan fricción, obligando a revisar pensamientos, decisiones y patrones de comunicación.

Mercurio en Tauro busca estabilidad, seguridad y certezas. Plutón en Acuario, en cambio, impulsa cambios radicales, cuestionamientos y evolución colectiva. Esta diferencia energética puede manifestarse en discusiones, resistencia al cambio o necesidad de controlar ciertas situaciones.

Durante estos días pueden surgir verdades ocultas, conversaciones intensas o noticias que obliguen a replantear estrategias. También es posible sentir obsesión por ciertos temas, dificultad para soltar una idea o tensión en negociaciones.

Sin embargo, esta alineación también ofrece una oportunidad de crecimiento. La incomodidad puede convertirse en claridad, siempre que exista disposición para escuchar, adaptarse y evolucionar. La clave entre el 5 y el 10 de mayo será evitar la rigidez mental. Quienes acepten revisar sus creencias y abrirse a nuevas formas de pensar podrán transformar los desafíos en decisiones más conscientes y poderosas.