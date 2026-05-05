3 ideas para reutilizar ropa vieja y convertirla en regalos para el Día de las Madres 2026: son hermosos
Aunque no tengas dinero para comprar obsequios por el Día de las Madres 2026, puedes hacerlos tú mismo con cosas para reciclar que tengas en casa.
El Día de las Madres 2026 está cada vez más cerca, pero todavía estás a tiempo de encontrar los regalos perfectos. Lo mejor es que no siempre se necesita un presupuesto exagerado para lucirte, ya que los detalles hechos a mano con ropa para reciclar, también son una forma ingeniosa de demostrar tu cariño este 10 de mayo sin gastar tanto y aprovechando al máximo todo lo que ya no usas.
Regalos para el Día de las Madres 2026: así puedes reciclar tu ropa y crear lindos detalles
- Bolsa tote hecha con jeans desgastados y pintura de colores. Casi todas las mamás usan dos bolsas: una para guardar su teléfono, llaves y cartera; y otra para guardar la sombrilla, un par de zapatos extras y hasta un suéter.
Así que una de las mejores ideas para lucirte en este Día de las Madres, es hacerle una tote bag que pueda llevar a todas partes sin que se arruinen sus atuendos y solo necesitas un par de jeans desgastados. Ocupa las piernas para la base y la cintura para las asas. Con un poco de pintura especial para tela, dibuja flores y corazones para que no quede tan básica.
- Scrunchies para el pelo con camisas que se quedaron sin botones. Si tu mamá tiene en el clóset varias camisas que perdieron sus botones y que nunca reparó, entonces puedes aprovechar toda la ropa vieja para hacer manualidades, como unos scrunchies que le ayuden a verse radiante.
Recorta las mangas y crea piezas circulares con resorte al interior, que es lo que le dará flexibilidad para sujetar el pelo. Perfecciona con algunas costuras y dale un para para que pueda llevarlas en la bolsa y las tenga siempre a la mano.
- Cojín decorativo para el Día de las Madres 2026 hecho con playeras viejas. Las camisetas que se despintaron, rompieron o simplemente ya no van con tu estilo, no tienen que terminar en la basura y basta con un poco de imaginación para transformar la ropa vieja en regalos del 10 de mayo, como en cojines decorativos para la sala.
- Toma unas tijeras y traza la forma deseada para esta almohada, luego rellénala con material especial o con retazos de tela reciclada. Hazle algunas costuras y envuélvela con papel de colores. La idea es que se sienta especial en el Día de las Madres 2026 y lo ponga en la sala o en su habitación.