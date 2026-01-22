Así puedes reciclar tapitas de plástico de las botellas que ya no usas

Durante el día a día, son muchos los productos que las personas utilizan para cubrir todas sus necesidades, uno de estos es el plástico, el cual es un material que se utiliza en la mayoría de las casas y demás lugares. Específicamente, las tapas de las botellas son de las más usadas.

Sin embargo, lo que pocas personas saben, es que se puede utilizar por segunda ocasión, esto quiere decir que se puede reciclar y aquí te diremos la forma en que puedes reutilizar las tapas de plástico de tus botellas.

¿Cómo reciclar las tapas de plástico de las botellas?

Sin duda, existen muchas formas en que las personas le puedan dar una segunda vida a las tapas de plástico de las botellas, unas son mucho más sencillas que otras, porque te vamos a dar un par de ideas que puedes poner en marcha desde tu hogar.

Ábaco didáctico para niños

Para esta dinámica se necesitan juntar 60 tapas de plástico de botellas o recipientes que ya no uses, posteriormente las tienes que juntar en grupos de seis grupos y pintas cada uno de un color distinto. Después se debe hacer un pequeño agujero en todas las tapas y tener lista una tabla de madera de la siguiente medida 40×20 cm.

Finalmente, se tiene que tomar las varillas de alambre y ponerlas dobladas formando un arco, después poner las tapitas en cada alambre y pegarlas a la madera de forma que las tapas se puedan mover de un lado a otro.

Portavasos ecológicos

Esta forma de reutilizar es muy divertida, pues se tienen que pegar las tapas entre sí y realizar todo tipo de combinaciones de colores y formas, lo que va a dar como resultado un portavasos muy original.

Macetas

Otra opción es crear macetas para tus plantas, lo que debes de hacer en este caso es pegar las tapas de plástico con silicón, pero siempre tratando de darle la forma circular, después de esto vas a pegar el resto de las tapas de forma vertical para darle la forma de cilindro.

