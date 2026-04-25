Estos son los colores de pedicura que están triunfando

Siempre hablamos de la manicura y sus tendencias, pero dejamos de lado la importancia de la pedicura. En esta temporada de altas temperaturas se muestran más los pies por lo que deben lucir hermosos.

Hay colores que colaboran en embellecer los pies por lo que tienes que elegir correctamente. En esta oportunidad te vamos a contar sobre unos tonos que tienen la capacidad de elevar cualquier tipo de look.

¿Cuáles son los colores de pedicura que son tendencia?

Rosa suave: minimalismo elegante

Aquí nos encontramos con un tono delicado, pulido y muy favorecedor. Está en el medio de un nude discreto y uno con personalidad. Ofrece un acabado limpio y sofisticado que queda bien en todas las temporadas, pero esta época es perfecta.

Este color es hermoso.|Pinterest

Negro: un clásico con actitud

El color negro es sin dudas atemporal porque brinda un estilo moderno y muy versátil. Su elección romp con el mito de que los colores oscuros solo se utilizan en épocas invernales. Acompaña con sandalias minimalistas.

Borgoña: sofisticación absoluta

Este estilo es sinónimo de elegancia, cuenta con matices violáceos es la alternativa perfecta para quienes consideran el negro demasiado intenso pero siguen buscando un acabado refinado.

Es un color con mucha personalidad.|Pinterest

Rojo vibrante: el eterno icono

Llegamos a otro clásico que no puede faltar que es el rojo. Es un tono femenino y con mucho carácter. Si quieres potenciar su efecto puedes agregar un acabado ultrabrillante que multiplique su intensidad y su sofisticación.

'Milky white': el nuevo neutro

Por último, tenemos este color que es más suave que el blanco tradicional y se ha convertido en uno de los favoritos. Tiene una apariencia limpia y ligeramente translúcida aporta un toque refinado que estiliza el pie y combina con absolutamente todo.

Estas uñas son hermosas.|Pinterest

Estos son hermosos colores que puedes lucir en tus pies para esta temporada donde quedan más expuestos. Elige el que mejor va contigo y embellece tus uñas.