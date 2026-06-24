Despídete de los ventanales tradicionales: esta es la nueva tendencia elegante

Los ventanales o ventanas pequeñas son un sitio del hogar que muchas veces desaprovechamos. Con algunos increíbles cambios como agregar detalles y objetos pueden convertir este espacio en un lugar para leer, trabajar o para hacer una pausa.

En esta temporada todo se inclina a crear rincones funcionales y cálidos que inviten a poder desconectar y disfrutar de los pequeños placeres cotidianos. Es por esto que te vamos a contar todo lo que debes saber sobre decoración.

¿Cómo modificar los ventanales?

Lo primero a tener en cuenta es la luz natural ya que impacta en el bienestar. Los ambientes parecerán más amplios, pero también ayudan a crear espacios agradables para leer, trabajar o despejarse.

Si le sumas el agregado de una vista exterior pues todo será diferente. Desde este lugar podrás ver plantas, árboles o el movimiento del lugar en donde vives que te generará una sensación de conexión y descanso visual.

Lo primero que tienes que agregar a este rincón es un lugar donde sentarte y que se ajuste al espacio que tienes. Si puedes coloca un sillón individual, pero si tu lugar es chico puedes adaptar un banco a medida, una butaca o un puff.

Un asiento bajo la ventana es el lugar perfecto para un break |Pinterest

La comodidad es importante por lo que puedes agregar un almohadón extra o una manta suave. Otro factor a tener en cuenta es un lugar donde puedas apoyar tus elementos como un libro, computadora, por lo que una mesa auxiliar es una buena opción. Si el espacio es reducido puedes utilizar repisas flotantes.

En el caso de que lo quieras transformar a este rincón en una mini oficina debes tener en cuenta:

La luz natural reduce la necesidad de iluminación artificial y genera un entorno más agradable para las tareas laborales. Suma una mesa liviana, una silla ergonómica y aquellos elementos que mantengan el orden. En cuanto al ingreso de la luz solar puedes regularla con cortinas de lino, rollers o visillos que filtren los rayos solares sin oscurecer el ambiente.

Para los que quieren utilizar el espacio para leer pues se debe sumar una lámpara de pie o de mesa para los momentos en que cae la luz natural. Una pequeña biblioteca cercana o algunas repisas también ayudan a reforzar el carácter del espacio.

