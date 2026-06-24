Ideas DIY: Cómo hacer cestas de almacenamiento elegantes con cajas de cartón viejas y cuerda

El presente que transitamos es bastante complejo desde las diferentes ópticas que podemos analizarlo. El cuidado del medio ambiente sigue siendo una necesidad y proteger nuestra salud mental está entre las principales prioridades.

Con el paso de los años se han ido articulando diferentes acciones que buscan enlazar ambos objetivos y así es como la concientización sobre el reciclaje y el medio ambiente se ha complementado con prácticas que podrían considerarse terapéuticas.

Reciclaje para la vida

Diferentes instituciones y profesionales destacan la importancia de seguir reciclando ya que es considerado como fundamental para frenar la sobreexplotación de los recursos naturales y reducir drásticamente la contaminación.

Además, muchas personas ponen de manifiesto que el reciclaje es clave para darle una segunda vida a lo que consideramos "basura" a través del upcycling o supra-reciclaje, transformando residuos cotidianos en nuevos objetos de valor. Esto último es lo que da pie a prácticas que se enlazan con la salud mental y el entretenimiento como lo son las ideas DIY que hacen referencia al movimiento “Hazlo tú mismo”.

¿Cómo hacer cestas de almacenamiento?

Quienes quieran incursionar en el reciclado y la reutilización, de seguro llegarán hasta las ideas DIY que pueden hallarse en redes sociales y diversas plataformas digitales. En estas se ofrecen tutoriales y guías de armado como los que siguen a continuación.

En esta oportunidad, el proyecto invita a crear cestas de almacenamiento elegantes utilizando cajas de cartón viejas y cuerda. Se trata de una idea muy económica y útil que podrás llevar a cabo con simples pasos:

Materiales

Cajas de cartón viejas: De cualquier tamaño (las de zapatos o de envíos online son perfectas).

Cuerda: Puede ser de yute, sisal o algodón grueso (la de yute aporta un toque rústico y elegante).

Pistola de silicona caliente (y varios cartuchos de repuesto).

Tela para el forro interno: Una sábana vieja, una remera de algodón que ya no uses o tela de lienzo/arpillera.

Tijeras o cúter.

El paso a paso

Preparar la estructura



Corta las solapas: Con un cúter, retira las solapas superiores de la caja para que quede completamente abierta y con los bordes limpios. Reforzar (Opcional): Si el cartón es muy fino o vas a guardar cosas pesadas, refuerza el fondo pegando otra pieza de cartón en la base interna.

Forrar el interior con tela



Corta la tela: Necesitas un rectángulo lo suficientemente grande como para cubrir el fondo, las cuatro paredes internas y que sobre muerdan unos 3 o 4 centímetros hacia el exterior de la caja. Pegar la tela: Coloca un poco de silicona en el fondo de la caja para fijar la base de la tela. Luego, subí por las paredes internas y pega el excedente de tela hacia el lado de afuera del borde superior. No te preocupes si se ve desprolijo afuera, la cuerda lo va a tapar.

El proceso con la cuerda (El secreto de la elegancia)

