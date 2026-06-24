Ideas DIY: Cómo hacer cestas de almacenamiento elegantes con cajas de cartón viejas y cuerda
Ideas DIY. Cómo hacer cestas de cartón decorativas y elegantes paso a paso.
El presente que transitamos es bastante complejo desde las diferentes ópticas que podemos analizarlo. El cuidado del medio ambiente sigue siendo una necesidad y proteger nuestra salud mental está entre las principales prioridades.
Con el paso de los años se han ido articulando diferentes acciones que buscan enlazar ambos objetivos y así es como la concientización sobre el reciclaje y el medio ambiente se ha complementado con prácticas que podrían considerarse terapéuticas.
Reciclaje para la vida
Diferentes instituciones y profesionales destacan la importancia de seguir reciclando ya que es considerado como fundamental para frenar la sobreexplotación de los recursos naturales y reducir drásticamente la contaminación.
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Además, muchas personas ponen de manifiesto que el reciclaje es clave para darle una segunda vida a lo que consideramos "basura" a través del upcycling o supra-reciclaje, transformando residuos cotidianos en nuevos objetos de valor. Esto último es lo que da pie a prácticas que se enlazan con la salud mental y el entretenimiento como lo son las ideas DIY que hacen referencia al movimiento “Hazlo tú mismo”.
¿Cómo hacer cestas de almacenamiento?
Quienes quieran incursionar en el reciclado y la reutilización, de seguro llegarán hasta las ideas DIY que pueden hallarse en redes sociales y diversas plataformas digitales. En estas se ofrecen tutoriales y guías de armado como los que siguen a continuación.
En esta oportunidad, el proyecto invita a crear cestas de almacenamiento elegantes utilizando cajas de cartón viejas y cuerda. Se trata de una idea muy económica y útil que podrás llevar a cabo con simples pasos:
Materiales
- Cajas de cartón viejas: De cualquier tamaño (las de zapatos o de envíos online son perfectas).
- Cuerda: Puede ser de yute, sisal o algodón grueso (la de yute aporta un toque rústico y elegante).
- Pistola de silicona caliente (y varios cartuchos de repuesto).
- Tela para el forro interno: Una sábana vieja, una remera de algodón que ya no uses o tela de lienzo/arpillera.
- Tijeras o cúter.
El paso a paso
Preparar la estructura
- Corta las solapas: Con un cúter, retira las solapas superiores de la caja para que quede completamente abierta y con los bordes limpios.
- Reforzar (Opcional): Si el cartón es muy fino o vas a guardar cosas pesadas, refuerza el fondo pegando otra pieza de cartón en la base interna.
Forrar el interior con tela
- Corta la tela: Necesitas un rectángulo lo suficientemente grande como para cubrir el fondo, las cuatro paredes internas y que sobre muerdan unos 3 o 4 centímetros hacia el exterior de la caja.
- Pegar la tela: Coloca un poco de silicona en el fondo de la caja para fijar la base de la tela. Luego, subí por las paredes internas y pega el excedente de tela hacia el lado de afuera del borde superior. No te preocupes si se ve desprolijo afuera, la cuerda lo va a tapar.
El proceso con la cuerda (El secreto de la elegancia)
- Empieza desde abajo: Aplica una línea de silicona caliente en la base exterior de la caja y fija la punta de la cuerda.
- Enrollar con paciencia: Ve rodeando la caja con la cuerda, pegándola con puntos de silicona cada tanto. El truco clave: Presiona cada vuelta hacia abajo contra la anterior para que no queden huecos de cartón a la vista.
- Cubrir el borde de la tela: Continúa subiendo hasta llegar al borde superior. La última vuelta de cuerda debe tapar por completo el borde de la tela que diste vuelta en el paso anterior. Corta la cuerda en diagonal y pega el extremo hacia adentro para un acabado limpio.