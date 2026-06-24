Manualidades de Paw Patrol: 4 ideas fáciles para hacer organizadores de escritorio para niños

Mantener el orden en la habitación de tus hijos no tiene que ser una misión imposible, pues puedes recurrir a técnicas sencillas para que vayan haciéndose el hábito de tener las cosas en su lugar. Cuando se trata del escritorio que usan para sus tareas, una idea que no falla son las manualidades, como los organizadores bonitos que están inspirados en los personajes de Paw Patrol, una caricatura que todos los niños aman.

Organizadores de Paw Patrol: el paso a paso para hacer manualidades para niños que son muy útiles

Base para útiles escolares con tubos de papel reciclados. Los materiales reciclados son una excelente alternativa para adornar los espacios sin gastar mucho dinero y hasta es posible hacer estructuras que sirven para poner los útiles escolares. Se necesitan cuatro tubos de papel higiénico, una base de cartón cuadrada y pintura. Acomoda los tubos a los lados y fija con silicón. Pinta del color emblemático de los cachorros de la "Patrulla Canina".



Estos diseños de Paw Patrol son ideales para hacer organizadores y que los niños usen|Pinteres, Panadería

Lapicero de Marshall con latas y foamy. Si Marshall es el cachorro favorito de tus hijos, entonces puedes hacerles un organizador hecho en casa para que los niños pongan en su escritorio usando latas vacías y decorando con la figura con la carita del personaje. Asegúrate de quitar bien los bordes filosos. Forra la estructura con foamy amarillo o rojo; haz el rostro con una plantilla de internet y pega con silicón. Agrega un letrero con su nombre para que quede personalizado.



Estos diseños de Paw Patrol son ideales para hacer organizadores y que los niños usen|Panadería, Pinterest

Estuche de madera para lápices, colores y tijeras de Chase. Otra de las manualidades más sencillas para hacer organizadores para niños



Estos diseños de Paw Patrol son ideales para hacer organizadores y que los niños usen|Panadería, Pinterest

Carpeta de tela para poner cuadernos y colores de Marshall. En caso de que quieras algo más duradero y resistente, entonces prueba con una carpeta hecha de fieltro para que los niños pongan sobre el escritorio y puedan guardar sus cuadernos, libros y colores. Traza una estructur rectangular, pon divisiones para mantener el orden y decora con la carita del personaje consentido de tus niños. Estas manualidades de Paw Patrol que pueden ir sobre los escritorios o colgados en la pared.

