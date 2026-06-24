Cómo rejuvenecer tu rostro en 5 pasos con estos tips de maquillaje para piel madura
Maquillaje para piel madura. Rejuvenece tu rostro en 5 pasos con estos tips infalibles.
Los cambios en la piel están entre los signos más visibles de envejecimiento y estos pueden vislumbrarse fácilmente. Sin embargo, existen diferentes acciones que podemos implementar para ralentizar este proceso o mejorar la estética de nuestra piel en ocasiones especiales.
Los expertos en belleza no solo apuestan por el maquillaje para darle a la piel una imagen deslumbrante, sino que también divulgan recomendaciones que se alinean con hábitos alimenticios, de limpieza y protección.
La piel con el paso de los años
Un informe difundido por la Biblioteca Nacional de Medicina (Estados Unidos) señala que los signos del aumento de la edad incluyen las arrugas y la piel flácida. En este punto precisa que, con el envejecimiento, la capa externa de la piel (epidermis) se adelgaza, aun cuando la cantidad de capas celulares permanece sin cambio alguno.
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Sus expertos remarcan que los cambios en el tejido conectivo reducen la resistencia y la elasticidad de la piel, algo que puede verse a simple vista. Por otro lado, y no menos importante, explican que la piel envejecida se repara a sí misma más lentamente que la piel joven y es por eso que debemos de recurrir a alternativas como el maquillaje para vernos mejor.
Maquillaje antiage
Tras lo señalado y poniendo al maquillaje como la herramienta más elegida en el mundo de la belleza, desde este rubro señalan que en estos casos el objetivo no es "tapar" o "esconder", sino potenciar la luminosidad natural, aportar frescura y lograr un efecto lifting visual sin recargar el rostro.
Para conseguirlo, a continuación se ofrece una guía infalible en 5 pasos para rejuvenecer la piel con técnicas sencillas de maquillaje para pieles maduras:
Preparación de la piel
- Aplica un suero con ácido hialurónico para rellenar líneas superficiales.
- Sella con una crema hidratante nutritiva y un contorno de ojos. Una piel jugosa absorbe mejor el producto y evita que el maquillaje se agriete en los pliegues.
Base ligera y luminosa
- Elige fórmulas fluidas, cremas con color (BB o CC creams) o bases de acabado satinado.
- Difumina desde el centro del rostro hacia afuera utilizando una esponja húmeda para lograr un acabado natural y traslúcido.
Corrector estratégico
- Usa un corrector hidratante de textura ligera solo donde realmente lo necesites (en la zona oscura del lagrimal y la ojera interna).
- Aplica un punto de corrector un tono más claro en la comisura externa del ojo, difuminándolo hacia la sien para "levantar" la mirada.
Color en crema y puntos de luz altos
- Blush en crema: Elige tonos melocotón, rosados frescos o corales. Aplícalo en la parte alta del pómulo (no en las manzanas de las mejillas) y difumínalo hacia la línea del cabello para un efecto ascendente.
- Iluminador sutil: Coloca un toque en el hueso del pómulo y en el arco de la ceja para devolverle la luz natural al rostro. Evita las fórmulas con exceso de glitter.
Definición suave en ojos, cejas y labios
- Cejas rellenas: Unas cejas muy finas o despobladas restan juventud. Rellena los huecos con un lápiz de trazo fino imitando el vello.
- Ojos naturales: Cambia el delineador negro rígido por tonos marrones o bronce, y difumina la línea. Usa máscara de pestañas para abrir la mirada.
- Labios jugosos: Evita los labiales mate muy oscuros que afinan la boca. Opta por labiales hidratantes o un toque de gloss en el centro para dar volumen.