Cómo rejuvenecer tu rostro en 5 pasos con estos tips de maquillaje para piel madura

Los cambios en la piel están entre los signos más visibles de envejecimiento y estos pueden vislumbrarse fácilmente. Sin embargo, existen diferentes acciones que podemos implementar para ralentizar este proceso o mejorar la estética de nuestra piel en ocasiones especiales.

Los expertos en belleza no solo apuestan por el maquillaje para darle a la piel una imagen deslumbrante, sino que también divulgan recomendaciones que se alinean con hábitos alimenticios, de limpieza y protección.

La piel con el paso de los años

Un informe difundido por la Biblioteca Nacional de Medicina (Estados Unidos) señala que los signos del aumento de la edad incluyen las arrugas y la piel flácida. En este punto precisa que, con el envejecimiento, la capa externa de la piel (epidermis) se adelgaza, aun cuando la cantidad de capas celulares permanece sin cambio alguno.

Sus expertos remarcan que los cambios en el tejido conectivo reducen la resistencia y la elasticidad de la piel, algo que puede verse a simple vista. Por otro lado, y no menos importante, explican que la piel envejecida se repara a sí misma más lentamente que la piel joven y es por eso que debemos de recurrir a alternativas como el maquillaje para vernos mejor.

Maquillaje antiage

Tras lo señalado y poniendo al maquillaje como la herramienta más elegida en el mundo de la belleza, desde este rubro señalan que en estos casos el objetivo no es "tapar" o "esconder", sino potenciar la luminosidad natural, aportar frescura y lograr un efecto lifting visual sin recargar el rostro.

Para conseguirlo, a continuación se ofrece una guía infalible en 5 pasos para rejuvenecer la piel con técnicas sencillas de maquillaje para pieles maduras:

Preparación de la piel

Aplica un suero con ácido hialurónico para rellenar líneas superficiales. Sella con una crema hidratante nutritiva y un contorno de ojos. Una piel jugosa absorbe mejor el producto y evita que el maquillaje se agriete en los pliegues.

Base ligera y luminosa

Elige fórmulas fluidas, cremas con color (BB o CC creams) o bases de acabado satinado. Difumina desde el centro del rostro hacia afuera utilizando una esponja húmeda para lograr un acabado natural y traslúcido.

Corrector estratégico

Usa un corrector hidratante de textura ligera solo donde realmente lo necesites (en la zona oscura del lagrimal y la ojera interna). Aplica un punto de corrector un tono más claro en la comisura externa del ojo, difuminándolo hacia la sien para "levantar" la mirada.

Color en crema y puntos de luz altos

Blush en crema: Elige tonos melocotón, rosados frescos o corales. Aplícalo en la parte alta del pómulo (no en las manzanas de las mejillas) y difumínalo hacia la línea del cabello para un efecto ascendente.

Iluminador sutil: Coloca un toque en el hueso del pómulo y en el arco de la ceja para devolverle la luz natural al rostro. Evita las fórmulas con exceso de glitter.

Definición suave en ojos, cejas y labios