Día del hombre 2026: Esta es la razón por la que se celebra dos veces al año

El Día del hombre tiene dos fechas de celebración, una es el 19 de marzo y la otra el 19 de noviembre. Sin embargo, aunque ambas fechas tienen como común denominador el número 19, el origen de su celebración es distinto.

¿Por qué se celebra dos veces al año el Día del hombre?

Mientras una fecha está ligada a la cuestión religiosa la otra tiene causas y objetivos sociales. El 19 de noviembre de 1999 se celebró por primera vez el Día Internacional del Hombre, esta fecha fue impulsada por Jerome Teelucksingh, profesor en la Universidad de las Indias Occidentales en Trinidad y Tobago, quien decidió darle visibilidad y reconocimiento a los hombres un día del año para visualizar temas como la salud mental, paternidad responsable, rol en la sociedad, la igualdad de género, la prevención de la violencia, las aportaciones positivas de los varones, entre otras.

Antes de esta celebración hubo una el 7 de febrero en 1992 en Estados Unidos por Thomas Oaster, profesor de la Universidad de Missouri, Kansas City. Sin embargo, no tuvo gran relevancia hasta la aportación de Jerome Teelucksingh.

Por otro lado, la segunda fecha en que se celebra el Día del hombre es el 19 de marzo, fecha que está ligada a la religión católica pues es el día que se conmemora a San José, un hombre que representa la paternidad, el trabajo y la responsabilidad dentro de la familia. A pesar de que esta fecha no es reconocida por parte de una institución, en diversos países se ha tomado este día como una fecha para reconocer el rol que tienen los hombres dentro de la familia.

Aunque ambas fechas de celebración son válidas solo la de noviembre suele tener mayor reconocimiento ante las instituciones a nivel mundial. Sin embargo, con la nueva era digital que la sociedad atraviesa a partir de las redes sociales suele haber mucha información compartida sobre estos días lo que le da un gran reconocimiento a ambas fechas, que si bien, celebran a los hombres, los orígenes y contextos surgen a raíz de aspectos distintos.

¿Cuándo es el Día del Padre?

El día del padre en México se celebra el tercer domingo de junio mientras que en España se festeja el 19 de marzo por lo que suele haber algunas confusiones con el Día del hombre. Sin embargo, el Día del Padre, a diferencia de celebrar a los hombres en general, consiste en festejar a todos los varones que tienen hijos o hijas.