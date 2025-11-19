Día Internacional del Hombre: Estos son los atletas más guapos de Exatlón México

Exatlón México requiere de los atletas más fuertes y sobre todo con los mejores físicos, es por ello que, de acuerdo con Antonio Rosique que es la Máxima Autoridad del reality show, no cualquiera puede competir en las playas del país caribeño. Es por ello que, en este Día del Hombre, te diremos cuáles son los deportistas más guapos que tiene este programa.

El Día del Hombre inició su celebración en el año de 1999, y esta fecha se encarga de destacar las contribuciones positivas que han hecho los hombres con la sociedad y en diversos rubros como en los roles familiares, el bienestar emocional, salud entre otros. Esta celebración se lleva a cabo en 80 países del planeta.

¿Quiénes son los hombres más guapos de la novena temporada de Exatlón México?

La novena temporada de Exatlón México está en curso, pero este miércoles 19 de noviembre se festeja el Día del Hombre y aquí te diremos cuáles son los atletas masculinos más guapos del reality show más visto en todo el país.

Uno de los hombres más guapos que está compitiendo en Exatlón México es Humberto Noriega. El atleta escarlata es un jugador de futbol bandera, con su 1.88 metros de altura, “The Real” llama mucho la atención, además que, su disciplina requiere de la mayor fortaleza muscular, esto para aguantar cualquier tipo de contacto físico que se tenga en la pugna.

Otro de los hombres más guapos que tiene el reality show comandado por Antonio Rosique, es Koke Guerrero. El tricampeón de la marca es otro de los más queridos por todos los fanáticos del programa. “El Hechicero del Aire” se ha ganado el corazón de las fanáticas gracias a su carisma y físico; y es que el parkour necesita de un cuerpo atlético para poder saltar y hacer todo tipo de acrobacias en el aire.

Ernesto Cázares es otro de los hombres que también llama la atención en las playas de República Dominicana. El “Chico Maravilla” es otro practicante de parkour y gracias a ello puede presumir de un escultural físico, el cual es necesario para que lleve a cabo sus saltos tan espectaculares a la hora de correr los largos y complicados circuitos de Exatlón México.

Mario “Mono” Ozuna es otro de los atletas más galanes que está compitiendo en la novena temporada de Exatlón México. El exjugador del América tiene todo el cariño de las fanáticas gracias a su estilo tan retador, y sobre todo catalogado como el “Chico Malo”, quien gracias a su atrevimiento ha podido ganarle incluso una final a una leyenda muy complicada como lo es Koke Guerrero.

¿Cuándo y dónde ver Exatlón México?

La novena temporada de Exatlón México se puede ver a través de Azteca Uno de lunes a viernes en punto de las 19:00 horas, o bien por medio de la Plataforma en Línea de TV Azteca y los domingos a las 18:00 horas.