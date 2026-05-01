6 arreglos florales que puedes regalarle a tu mamá este Día de las Madres; son originales y fáciles de armar

Cada vez se acerca más el Día de las Madres, y sin duda las flores son un detalle hermoso para obsequiar, es por eso que en esta ocasión te presentamos los mejores arreglos florales para consentir a mamá.

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¿Cuáles son los mejores arreglos florales para sorprender a mamá el Día de las Madres?

Obsequiar flores representa amor, admiración, gratitud y atención hacia una persona. Actualmente existen distintos tipos y colores, por lo que esta vez te mostramos seis ideas distintas de arreglos florales para regalar a tu mamá este 10 de mayo y que la fecha no pase desapercibida. Son originales y muy hermosos.

Flores rosas

Este arreglo consiste en hacer un ramo de 2 a 3 docenas de flores rosas. Estas deberán formar un corazón. Puedes decorar con un listón blanco en una esquina o el centro. Además si buscas que sea un arreglo personalizado puedes colocar el nombre de tu mamá o incluso una frase.

Girasoles amarillos

Esta idea consiste en añadir al ramo 10 girasoles grandes amarillos y mezclar con otras flores amarillas y rosas blancas. Puedes sostener todo el ramo con papel blanco transparente. De igual forma puedes personalizarlo con una frase o el nombre de tu mamá.

Flores rosas y girasoles amarillos|Crédito: Pinterest

Flores en canasta

Esta idea consiste en colocar al menos dos docenas de rosas en color blanco y rosa en una canasta. Además también podrás añadir otro tipo de flores para que hagan contraste, por ejemplo puedes agregar tres lirios blancos, esto hará que el arreglo luzca muy elegante.

Flores moradas con rosas

Esta idea es muy original ya que el tono morado es poco común en las flores o suele regalarse poco, es por eso que en esta ocasión te presentamos una idea que consiste en mezclar 5 rosas moradas, 3 flores grandes en color rosa y la variedad de flores moradas que quieras agregar. Incluso puedes agregar flores blancas para hacer un contraste y que resalte aún más. Procura que los distintos tonos de morado tengan intensidades distintas para hacer un ramo monocromático.

Flores en canasta y flores moradas|Crédito: Pinterest

Rosas rosas con peluche

Esta idea es muy tierna ya que consiste en hacer un ramo con una o dos docenas de rosas en color rosa y agregar un peluche como un oso, este puede ser el modelo que tu prefieras así como el tamaño que consideres pertinente. Puedes decorar con globos, listones e incluso perlas.

Rosas rojas con tulipanes

Esta idea consiste en hacer un ramo con rosas rojas y tulipanes en color rosa o mamey. Puedes colocarlas en ramo o en una base distinta incluso puedes personalizarlo o bien solo agregar una tarjeta con un mensaje dedicado a tu mamá.

Rosas con peluche y rosas con tulipanes|Crédito: Pinterest

¿Por qué es bueno regalar flores, según la psicología?

De acuerdo con un estudio que realizó la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey, se encontró que las flores generan un impacto positivo como la felicidad lo cual no solo aumenta la alegría y la satisfacción sino que produce reacciones emocionales positivas por varios días. Así que ya sabes, obsequiar flores a tu mamá este 10 de mayo es una idea perfecta.

