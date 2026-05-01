Estos son los mejores peinados para afrontar las altas temperaturas

Con la llegada de las altas temperaturas pues las mujeres comienzan a optar por looks mucho más cómodos y frescos. En esto entra en juego el cabello ya que los peinados empiezan a tomar relevancia.

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Los recogidos o semirrecogidos son grandes aliados que tienes que tener en cuenta para esta ocasión. Es por esto que te traemos las mejores opciones para que tengas en cuenta en esta temporada.

¿Cuáles son los mejores peinados de la temporada?

Peinado slick back bun

Este es un peinado recogido que brinda un estilo sin raya a la vista y ni un pelo fuera de lugar. Las principales pasarelas de moda pues lo están empleando porque tiene la posibilidad de hacerte lucir arreglada de día y de noche, sin importar los grados de temperatura.

Peinado de chongo con pasador

Luego nos encontramos con este peinado para las que no quieren el cabello estirado. Cuenta con aire desenfadado y es muy fácil de realizar. Lo que tienes que hacer es llevar el cabello hacia atrás y sujetarlo en un chongo con un pasador francés que, además, agregue un toque de color al beauty look. Así tendrás tu cara y cuello despejados mientras luces relajada e innegablemente chic.

Peinado medio recogido con pequeños twists

Aquí tenemos un medio recogido que es una gran opción. Podrás lucir formal o causal, todo depende de tu objetivo. En el caso de que quieras un estilo relajado, puedes llevarlo hacia atrás con una pequeña pinza y dejar que tu cabello brille con su textura natural. Si buscas algo más elegante pues divide el cabello en dos secciones y realiza trenzas o retorcidos hacia atrás.

Peinado de coleta relajada con raya al centro

Por último, tenemos este peinado que tiene un estilo desenfadado por lo que se lleva con raya al centro y un par de mechones fuera de lugar. Para darle un toque elevado, utiliza una tenaza para crear ondas suaves, aplica un poco de shampoo en seco para aportar volumen y envuelve la liga con tu propio cabello.